快訊

金門飛高雄航班突訊號異常 旅客合掌祈禱、飛機急折返

建商整合25年不理 松江路透天淪孤樓開價1.6億求售

玉山搶下星宇聯名卡 她扮「媒人」說服張國煒轉變心意

NBA／公鹿三分雨輕取魔術 豪取16連勝追平隊史第3多

聯合新聞網／ 綜合報導
安戴托昆波。 美聯社
安戴托昆波。 美聯社

公鹿隊今天在主場迎戰魔術隊，第二節狂轟45分奠定勝基，公鹿終場以139：117大勝魔術，豪取16連勝，追平隊史第3長連勝紀錄，公鹿隊史曾在1971及1974年豪取16連勝，隊史最長的紀錄則是1971年的20連勝。

首節雙方一路拉鋸，不過安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在槍響前的暴扣，幫助公鹿取得2分領先。次節公鹿進攻大爆發，以64%的命中率狂轟45分，成功取得雙位數領先。下半場公鹿延續氣勢，壓著魔術打，比賽也提早失去懸念。

本場比賽公鹿全隊射進26記三分球，7人得分上雙，所有球員上場時間都不到30分鐘。其中安戴托昆波攻下31分7籃板6助攻，表現最為出色，哈勒戴（Jrue Holiday）繳出23分9助攻，洛培茲（Brook Lopez）也挹注18分。

魔術則以安東尼（Cole Anthony）28分7籃板表現最佳，佛爾茲（Markelle Fultz）拿下21分7助攻，卡特（Wendell Carter Jr.）19分10籃板。

Giannis Antetokounmpo

相關新聞

NBA／加盟太陽首秀飆23分 杜蘭特：必須證明些什麼

在今年交易大限前轉戰太陽後，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）總算在今天與黃蜂之戰首度披上新東家戰袍出賽，並且有...

NBA／湖人AD預防性輪休 施羅德下半場爆發領軍退雷霆

西區第12的湖人隊今天碰上雷霆隊，湖人賽前只領先雷霆0.5場勝差，這場比賽可說是關鍵卡位戰，沒想到湖人球星戴維斯（Anthony Davis）及雷霆球星亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexa

NBA／活塞菜鳥喊暫停被吹犯規葬送比賽 網：致敬韋伯

公牛隊今天在拉文（Zach LaVine）狂飆41分的帶領下，以117：115險勝活塞隊。這場比賽最大的亮點是活塞菜鳥艾維（Jaden Ivey）最後關頭的荒謬操作，他在沒有暫停的情況下還跟裁判要暫停

NBA／林書豪被歐尼爾當例子 期望灰狼愛德華不是曇花一現

傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前在節目上點評灰狼狀元愛德華（Anthony Edwards）的表現時，將林書豪作為例子，期望他的表現不要只是曇花一現，此番言論又引起熱議。

NBA／公鹿三分雨輕取魔術 豪取16連勝追平隊史第3多

公鹿隊今天在主場迎戰魔術隊，第二節狂轟45分奠定勝基，公鹿終場以139：117大勝魔術，豪取16連勝，追平隊史第3長連勝紀錄，公鹿隊史曾在1971及1974年豪取16連勝，隊史最長的紀錄則是1971年

NBA／3主力缺陣湖人照贏 里夫斯：化學效應更進一步

目前仍在為了西區附加賽與季後賽席次卡位的湖人與雷霆今天交鋒，湖人在雙巨頭戴維斯（Anthony Davis）、詹姆斯（L...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦