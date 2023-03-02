NBA／公鹿三分雨輕取魔術 豪取16連勝追平隊史第3多

公鹿隊今天在主場迎戰魔術隊，第二節狂轟45分奠定勝基，公鹿終場以139：117大勝魔術，豪取16連勝，追平隊史第3長連勝紀錄，公鹿隊史曾在1971及1974年豪取16連勝，隊史最長的紀錄則是1971年的20連勝。

首節雙方一路拉鋸，不過安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）在槍響前的暴扣，幫助公鹿取得2分領先。次節公鹿進攻大爆發，以64%的命中率狂轟45分，成功取得雙位數領先。下半場公鹿延續氣勢，壓著魔術打，比賽也提早失去懸念。

本場比賽公鹿全隊射進26記三分球，7人得分上雙，所有球員上場時間都不到30分鐘。其中安戴托昆波攻下31分7籃板6助攻，表現最為出色，哈勒戴（Jrue Holiday）繳出23分9助攻，洛培茲（Brook Lopez）也挹注18分。

魔術則以安東尼（Cole Anthony）28分7籃板表現最佳，佛爾茲（Markelle Fultz）拿下21分7助攻，卡特（Wendell Carter Jr.）19分10籃板。