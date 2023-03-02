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NBA／加盟太陽首秀飆23分 杜蘭特：必須證明些什麼

聯合報／ 記者劉肇育／即時報導
KD首度披上新東家戰袍出賽，並且有單場23分的好表現，賽後表示自己很緊張，還開玩笑說沒在破萬觀眾下打球才會這樣。 美聯社
KD首度披上新東家戰袍出賽，並且有單場23分的好表現，賽後表示自己很緊張，還開玩笑說沒在破萬觀眾下打球才會這樣。 美聯社

在今年交易大限前轉戰太陽後，明星前鋒杜蘭特（Kevin Durant）總算在今天與黃蜂之戰首度披上新東家戰袍出賽，並且有單場23分的好表現，幫助太陽在「四巨頭」的首次連線中拿下勝利，賽後杜蘭特也直言自己相當適合太陽團隊，尤其隊友們都努力讓他在場上感覺到舒適。

太陽在今年交易大限前與籃網達成重大交易案，迎來杜蘭特的加盟，也促成他與保羅（Chris Paul）、布克（Devin Booker）、艾頓（Deandre Ayton）的四巨頭組合，不過受到杜蘭特的傷勢影響，4人直到今天與黃蜂之戰才首度在場上連線，並且迎來好的結果。

超過1個半月沒有出賽的杜蘭特，今天登場27分鐘就高效率的拿下23分、6籃板、2助攻、2阻攻，布克更是有37分、7助攻、6籃板，艾頓16分、16籃板、4助攻，保羅雖然僅拿下2分，但也送出11助攻，太陽團隊則是送出高達30次助攻。

對於加盟新東家後首次出賽，杜蘭特賽後直言對於新隊友和團隊感到滿意，不過也透露自己確實有點緊張，「新的環境、新的情況、新的隊友，我的意思是，無論過去我已經在這聯盟中完成什麼樣的成就，我總是覺得自己必須要向隊友和教練證明些什麼，所以我每天都必須給自己一點壓力。」

布克則是表示，在與杜蘭特首次合作後，一切都還不是那麼真實，「我的意思是他每次出手都是那麼的輕鬆寫意，你可以看到那些防守者是如何努力要對他製造身體接觸和對抗，但他卻是處之泰然。」

而太陽總教練威廉斯（Monty Williams）也直言，「能夠把球傳給他，而他也能夠在自己熟悉的位置並完成很棒的投籃，這真的太酷了，我認為今晚球隊不斷在告訴他，他只要做好自己就可以了。」

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