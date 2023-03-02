快訊

董至成認「包養酒店小姐8年」 鬆口洩離婚真相

對心臟影響重大！研究稱失眠者患心肌梗塞機率是一般人1.69倍

最新軍售！美宣布售台數百枚F-16飛彈 總價近190億元

NBA／林書豪被歐尼爾當例子 期望灰狼愛德華不是曇花一現

聯合新聞網／ 綜合報導
愛德華。 美聯社
愛德華。 美聯社

傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前在節目上點評灰狼狀元愛德華（Anthony Edwards）的表現時，將林書豪作為例子，期望他的表現不要只是曇花一現，此番言論又引起熱議。

歐尼爾。 法新社
歐尼爾。 法新社

歐尼爾在《TNT》節目中討論愛德華的表現，他認為目前愛德華還不是偉大的球員，但他確實很出色。他指出愛德華必須長期保持出色的表現，隨後表示，「我們都記得林書豪，但他後來怎麼了？」

此話一出又掀起論戰，多家美國媒體轉發這則消息，其中《ClutchPoints》指出，愛德華貴為2020年選秀狀元，拿林書豪與他相比不恰當，因為林書豪當初是面臨離開NBA的邊緣球員，打出驚奇表現才站穩NBA。

林書豪2011-12年賽季接連被勇士、火箭釋出，直到加盟尼克後才獲得機會，並打出驚奇表現掀起全球「林來瘋」熱潮。但他在加盟火箭後，成為籃球浪人，之後陸續效力、湖人、黃蜂、籃網、老鷹和暴龍，最後在2019年隨暴龍奪冠後就淡出NBA，轉戰中國CBA。2020-21年賽季他曾一度加盟發展聯盟球隊，試圖重返NBA，不過以失敗告終，本季則離開CBA，回到台灣加盟高雄17直播鋼鐵人。

林書豪。 報系資料照
林書豪。 報系資料照

相較之下，愛德華天賦驚人成功以狀元身分進入聯盟，備受各界期待。愛德華也持續成長，今年場均24.6分、5.9籃板、4.5助攻及1.7抄截都創生涯新高，並首度入選明星賽。

林書豪

相關新聞

NBA／宇宙太陽傳30助攻！ KD輕鬆打23分聯手布克捕黃蜂

太陽隊今天作客黃蜂隊，迎來杜蘭特（Kevin Durant）加盟首秀。杜蘭特上場26分鐘就高效率砍進23分，並在防守端展現影響力，加上布克（Devin Booker）攻下37分及團隊30次助攻的表現，

NBA／勇士傳好消息！柯瑞有望下周面對湖人復出

勇士隊傳出好消息，根據《ESPN》報導，當家球星柯瑞（Stephen Curry）有望下周客場之旅首戰面對湖人隊時復出。 柯瑞上次出賽是台灣時間2月5日對上獨行俠隊，他當時在比賽第三節遭遇左膝「

NBA／林書豪被歐尼爾當例子 期望灰狼愛德華不是曇花一現

傳奇中鋒歐尼爾（Shaquille O'Neal）日前在節目上點評灰狼狀元愛德華（Anthony Edwards）的表現時，將林書豪作為例子，期望他的表現不要只是曇花一現，此番言論又引起熱議。

NBA／達百次大三元里程碑 約柯奇一如往常低調

金塊隊明星中鋒約柯奇成為NBA「大三元製造機」，昨天面對火箭隊只花三節斬獲14分、11籃板、10助攻，不但是本季第24場...

NBA／厄文絕殺球失手 球評轟：獨行俠雙星行不通

獨行俠隊今日惜敗溜馬隊，在僅剩下7秒時落後兩分，界外球發出後，接應的並非王牌唐西奇（Luka Doncic），而是新援厄文（Kyrie Irving），然而他孤注一擲的絕殺三分球失手，不僅讓球隊錯失勝

NBA／收下生涯第一百次大三元 約柯奇笑：會刷數據就很容易

金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在今天對陣火箭隊比賽中，只打三節就繳出14分、10助攻、11籃板，達成生涯第一百次大三元里程碑，擠身史上第6人，帶領球隊以133：112獲得勝利，賽後受訪時

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦