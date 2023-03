NBA／收下生涯第一百次大三元 約柯奇笑：會刷數據就很容易

金塊隊中鋒約柯奇(Nikola Jokic)在今天對陣火箭隊比賽中,只打三節就繳出14分、10助攻、11籃板,達成生涯第一百次大三元里程碑,擠身史上第6人,帶領球隊以133:112獲得勝利,賽後受訪時,還以幽默的口吻回擊外界對他「刷數據」的批評。

約柯奇已連兩季拿下年度MVP,本季至今更上一層樓,成為新一代「大三元製造機」,卻也引來球評柏金斯(Kendrick Perkins)批評,表示他的成就來自「刷數據」。這名前NBA中鋒表示,就和衛斯特布魯克(Russell Westbrook)會刻意搶籃板一樣,約柯奇也會「刷助攻」,「當他發現有大三元機會時,就會開始找機會傳球、獲得那些助攻。」

而約柯奇顯然聽到了這段話,在更衣室受訪時,當他被記者問到:「在NBA獲得第100次大三元,對你來說代表什麼?」時,約柯奇面無表情地回應:「你知道的,當你在刷數據的時候,這很簡單。」間接地表示對柏金斯言論不以為然。

金塊教頭馬龍(Michael Malone)賽後則力挺子弟兵,「我想,所有金塊粉絲都不該把他的才能視為理所當然,我也正讓自己不要這樣想。他是個獨特的人,不在乎名譽,只想要為這支球隊帶來第一座冠軍。」

金塊目前以44勝19負位列西區第一,而約柯奇個人則繳出24.8分、10助攻、11.7籃板的場均大三元數據,極有可能挑戰MVP三連霸。

Reporter: "What does 100 triple-doubles mean to you?"



Nikola Jokic: "When you're stat padding it's easy, you know." 😅



(via @VicLombardi)pic.twitter.com/3YGQSkEZi4