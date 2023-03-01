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美國畢業生平均薪資10科系「吊車尾」 這行做到中年也難翻身

NBA／收下生涯第一百次大三元 約柯奇笑：會刷數據就很容易

聯合新聞網／ 綜合報導
約柯奇在本日賽中獲得生涯第一百個大三元。 路透社
約柯奇在本日賽中獲得生涯第一百個大三元。 路透社

金塊隊中鋒約柯奇（Nikola Jokic）在今天對陣火箭隊比賽中，只打三節就繳出14分、10助攻、11籃板，達成生涯第一百次大三元里程碑，擠身史上第6人，帶領球隊以133：112獲得勝利，賽後受訪時，還以幽默的口吻回擊外界對他「刷數據」的批評。

約柯奇已連兩季拿下年度MVP，本季至今更上一層樓，成為新一代「大三元製造機」，卻也引來球評柏金斯（Kendrick Perkins）批評，表示他的成就來自「刷數據」。這名前NBA中鋒表示，就和衛斯特布魯克（Russell Westbrook）會刻意搶籃板一樣，約柯奇也會「刷助攻」，「當他發現有大三元機會時，就會開始找機會傳球、獲得那些助攻。」

而約柯奇顯然聽到了這段話，在更衣室受訪時，當他被記者問到：「在NBA獲得第100次大三元，對你來說代表什麼?」時，約柯奇面無表情地回應：「你知道的，當你在刷數據的時候，這很簡單。」間接地表示對柏金斯言論不以為然。

金塊教頭馬龍（Michael Malone）賽後則力挺子弟兵，「我想，所有金塊粉絲都不該把他的才能視為理所當然，我也正讓自己不要這樣想。他是個獨特的人，不在乎名譽，只想要為這支球隊帶來第一座冠軍。」

金塊目前以44勝19負位列西區第一，而約柯奇個人則繳出24.8分、10助攻、11.7籃板的場均大三元數據，極有可能挑戰MVP三連霸。

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