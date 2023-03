NBA／厄文絕殺球失手 球評轟：獨行俠雙星行不通

獨行俠隊今日惜敗溜馬隊,在僅剩下7秒時落後兩分,界外球發出後,接應的並非王牌唐西奇(Luka Doncic),而是新援厄文(Kyrie Irving),然而他孤注一擲的絕殺三分球失手,不僅讓球隊錯失勝利,也再次引爆外界對這組搭檔的質疑。

Kyrie Irving got a good look for the win but came up short as the Mavs lose to the Pacers 😔 pic.twitter.com/ZwQdqXShU2

事實上,在2月13號面對灰狼隊比賽中,獨行俠就曾因雙星猶豫讓誰執行最後一擊,而錯過逆轉機會;今天雖明確給予厄文最後出手權,仍輸了比賽。儘管外界本就預期兩人需要磨合,但雙星合體僅1勝4敗的成績,仍讓球迷十足擔心。今日賽後,便有粉絲發文說道,「厄文交易案讓我們更爛了,獨行俠在有丁威迪(Spencer Dinwiddie)和芬尼史密斯(Dorian Finney-Smith)時比較強。」

不僅球迷不滿,連名嘴貝勒斯(Skip Bayless)都發文抨擊這組搭檔,「在最後一次進攻,很明顯是給厄文機會,他在落後兩分下投了三分,沒進。而唐西奇就只是在旁邊看著,他不可能喜歡這樣的出手配置。在今晚之前,唐西奇與厄文的合作中,前者在第四節只出手10次,後者卻出手33次,這不可能有效!」

然而,獨行俠記者克普蘭(Callie Caplan)的推特內容,卻反駁了貝勒斯的質疑,她寫道,「厄文說唐西奇給他了一個擁抱,並表示自己在壓哨前的出手是正確的。」另外,唐西奇也告訴媒體:「那是個好出手,他是厄文,能命中很多好球,所以我們信任他。」顯示兩人之間並無矛盾。

獨行俠今日輸球後被勇士超越,目前以32勝31敗位居西區第七,僅剩19場比賽讓雙星磨合。

On a final play clearly called for Kyrie, down 2, he took AND MISSED the 3 to win, guarded by Indy's McConnell. Luka just watched. He cannot love the new 4th q pecking order. Before tonight, in his games w Kyrie, Luka had taken 10 4th q shots to Kyrie's 33. THIS ISN'T WORKING.