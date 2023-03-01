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NBA／厄文絕殺球失手 球評轟：獨行俠雙星行不通

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文在比賽結束前出手三分球，最後未能進球。 路透社
厄文在比賽結束前出手三分球，最後未能進球。 路透社

獨行俠隊今日惜敗溜馬隊，在僅剩下7秒時落後兩分，界外球發出後，接應的並非王牌唐西奇（Luka Doncic），而是新援厄文（Kyrie Irving），然而他孤注一擲的絕殺三分球失手，不僅讓球隊錯失勝利，也再次引爆外界對這組搭檔的質疑。

事實上，在2月13號面對灰狼隊比賽中，獨行俠就曾因雙星猶豫讓誰執行最後一擊，而錯過逆轉機會；今天雖明確給予厄文最後出手權，仍輸了比賽。儘管外界本就預期兩人需要磨合，但雙星合體僅1勝4敗的成績，仍讓球迷十足擔心。今日賽後，便有粉絲發文說道，「厄文交易案讓我們更爛了，獨行俠在有丁威迪（Spencer Dinwiddie）和芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）時比較強。」

不僅球迷不滿，連名嘴貝勒斯（Skip Bayless）都發文抨擊這組搭檔，「在最後一次進攻，很明顯是給厄文機會，他在落後兩分下投了三分，沒進。而唐西奇就只是在旁邊看著，他不可能喜歡這樣的出手配置。在今晚之前，唐西奇與厄文的合作中，前者在第四節只出手10次，後者卻出手33次，這不可能有效！」

然而，獨行俠記者克普蘭（Callie Caplan）的推特內容，卻反駁了貝勒斯的質疑，她寫道，「厄文說唐西奇給他了一個擁抱，並表示自己在壓哨前的出手是正確的。」另外，唐西奇也告訴媒體：「那是個好出手，他是厄文，能命中很多好球，所以我們信任他。」顯示兩人之間並無矛盾。

獨行俠今日輸球後被勇士超越，目前以32勝31敗位居西區第七，僅剩19場比賽讓雙星磨合。

唐西奇 厄文 獨行俠

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