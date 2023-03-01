NBA／少2主力仍登西區第5 湯普森：季後賽沒人想對勇士

勇士隊今天在缺少柯瑞（Stephen Curry）、維金斯（Andrew Wiggins）兩大主力的情況下，仍以123比105逆轉拓荒者隊，登上西區第5。湯普森（Klay Thompson）賽後受訪時也重申奪冠決心並直言，「沒有人想在季後賽碰到我們。」

湯普森賽後參加《NBC Sports》直播節目，他被問到球隊近況時表示，「我們感覺到了，還剩下20場比賽，這是一個千載難逢的機會，可增加球隊排名。目前球隊狀態很好，所有球員都在獲得經驗，這些經驗將在季後賽產生巨大的回報。」

湯普森也再度重申奪冠決心，「我向你們保證，當我們（勇士）健康的時候，沒有人想在季後賽碰到我們」、「我們希望能贏下總冠軍，其他結果都達不到我們的要求」。

除了湯普森外，勇士主帥柯爾（Steve Kerr）也稱讚球隊今晚的表現，「感覺我們團結一心，有股能量正在形成。我們整季常在沒有柯瑞和維金斯的狀況下奮鬥，這些球員做得很好，讓我們仍在競爭行列內。」

勇士今天完成23分逆轉，是柯爾執教勇士以來第4多紀錄。最多的一次是2016年面對塞爾蒂克隊，當時完成26分逆轉。