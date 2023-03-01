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NBA／布萊恩墜機照遭警消外流 雙方以2885萬美元和解

聯合新聞網／ 綜合報導
凡妮莎（左3）。 美聯社
凡妮莎（左3）。 美聯社

湖人球星布萊恩（Kobe Bryant）與女兒吉安娜（Gianna Bryant）3年前因直升機墜機意外過世，警消人員當時拍下空難現場照片卻外流，因此布萊恩的遺孀凡妮莎（Vanessa Bryant）決定提告，今天則確定以2885萬美元（約新台幣8.8億）達成和解。

凡妮莎2020年5月向洛杉磯高等法院提起訴訟，控告洛杉磯郡警局及警長維拉紐瓦（Alex Villanueva）侵害人權、精神損失和侵犯隱私等。隨後連第一線的警消人員也被列為提告對象。凡妮莎證稱當時得知照片被分享出去後，恐慌症發作。

根據《ESPN》報導指出，凡妮莎今天與洛杉磯郡警消達成和解，和解金高達2885萬美元，該協議包含去年8月聯邦陪審團判決的1500萬美元賠償金。

凡妮莎的律師今天也發布聲明稿，「這次和解代表布萊恩遺孀追究散布者的最終勝利，她為了家人和已逝親友而戰，希望去年的勝訴和今天的和解協議能終結這種行為。」

洛杉磯郡警消的律師則表示，「這次和解既公平又合理，很多問題都迎刃而解，也解決未來可能遇到的任何索賠糾紛，此次雙方將各自分擔律師費用。」

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