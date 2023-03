NBA／為了戰績不能休 美媒曝詹皇已帶傷拚兩個月

就在湖人隊以全新陣容迎來連勝之際,詹姆斯卻在近日面對獨行俠隊比賽中受傷退場,且據傳他自一月起就已持續帶傷上陣。

名記者查拉尼亞(Shams Charania)表示,詹姆斯至少會缺席兩至三週,且爆料他已帶傷打球近兩個月,只是球隊戰績不允許他休息,「根據我聽到的,他在一月時便已傷到了右腳,並面臨退場休養,或繼續上場的選擇,最後他決定持續拚戰。」

此外,「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski)也表示,詹姆斯的傷需在兩周後重新評估,之後才可能重新上場,代表這位新科史上得分王將錯過8場比賽;若不幸缺席三週,數字將提升至11場比賽,但要拚季後賽門票的湖人不一定能等這麼久,屆時會視排名情況決定他何時復出。

湖人目前距離西區第十名的鵜鶘僅0.5場勝差,因此每場比賽皆至關重要,接下來要面對的勇士、灰狼、雷霆,也都是亟欲擠進附加賽名單的對手。陣容翻新的他們雖取得一波三連勝,但少了詹姆斯的他們,將更需要戴維斯(Anthony Davis)、羅素(D'Angelo Russell)、八村壘等人扛起球隊。

日前傳出湖人的「夢幻志願」是擠進西區第六,以在季後賽對上國王隊,但在詹姆斯傷後,這個目標將變得更具挑戰性。

“LeBron James is expected to miss an indefinite amount of time… I’m told likely at least 2 or 3 weeks” @ShamsCharania with the latest on LeBron’s foot injury 🤕#RunItBack pic.twitter.com/nk2BpXx0Cd