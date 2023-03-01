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NBA／為了戰績不能休 美媒曝詹皇已帶傷拚兩個月

聯合新聞網／ 綜合報導
美媒稱詹皇已帶傷打球2個月。 美聯社
美媒稱詹皇已帶傷打球2個月。 美聯社

就在湖人隊以全新陣容迎來連勝之際，詹姆斯卻在近日面對獨行俠隊比賽中受傷退場，且據傳他自一月起就已持續帶傷上陣。

名記者查拉尼亞（Shams Charania）表示，詹姆斯至少會缺席兩至三週，且爆料他已帶傷打球近兩個月，只是球隊戰績不允許他休息，「根據我聽到的，他在一月時便已傷到了右腳，並面臨退場休養，或繼續上場的選擇，最後他決定持續拚戰。」

此外，「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）也表示，詹姆斯的傷需在兩周後重新評估，之後才可能重新上場，代表這位新科史上得分王將錯過8場比賽；若不幸缺席三週，數字將提升至11場比賽，但要拚季後賽門票的湖人不一定能等這麼久，屆時會視排名情況決定他何時復出。

湖人目前距離西區第十名的鵜鶘僅0.5場勝差，因此每場比賽皆至關重要，接下來要面對的勇士、灰狼、雷霆，也都是亟欲擠進附加賽名單的對手。陣容翻新的他們雖取得一波三連勝，但少了詹姆斯的他們，將更需要戴維斯（Anthony Davis）、羅素（D'Angelo Russell）、八村壘等人扛起球隊。

日前傳出湖人的「夢幻志願」是擠進西區第六，以在季後賽對上國王隊，但在詹姆斯傷後，這個目標將變得更具挑戰性。

湖人 詹姆斯

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