NBA／快艇全場25次失誤不敵灰狼 衛少加盟後一勝難求

快艇隊今天在主場迎戰灰狼隊，前三節打完陷入11分落後，儘管衛斯特布魯克（Russell Westbrook）末節最後關頭命中三分球，將落後追到剩4分，但後續反撲不利，終場以101：108不敵灰狼。

雷納德（Kawhi Leonard）、喬治（Paul George）首節合砍18分，衛斯特布魯克也傳出5助攻，聯手幫助快艇首節取得7分領先。不過從第二節開始，快艇失誤頻頻，二、三節加起來只得42分。儘管最後關頭一度只落後4分，但灰狼仍憑藉戈貝爾（Rudy Gobert）的關鍵扣籃收下勝利。

Rudy Gobert with AUTHORITY 🗣️



Timberwolves lead with 0:11 to play on TNT! pic.twitter.com/p8A0K2PLUk — NBA (@NBA) 2023年3月1日

灰狼前鋒麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）攻下全隊最高的20分，愛德華（Anthony Edwards）18分，戈貝爾挹注16分。快艇的部分，喬治全場拿下下25分6籃板，雷納德23分，衛斯特布魯克則貢獻14分10助攻7籃板。

快艇全場發生25次失誤，灰狼藉由這些失誤拿到29分，對此快艇主帥泰隆魯（Tyronn Lue）表示，「就算有喬丹（Michael Jordan）或歐尼爾（Shaquille O'Neal）在場上，發生25次失誤，也很難贏下比賽」、「球員們必須習慣一起打球，不能再有那些粗心的失誤」。