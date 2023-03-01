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NBA／克服23分落後 勇士經典一波流逆轉拓荒者登西區第5

聯合新聞網／ 綜合報導
波爾今天攻下29分6助攻，率勇士第三節重現經典一波流逆轉拓荒者。 美聯社
波爾今天攻下29分6助攻，率勇士第三節重現經典一波流逆轉拓荒者。 美聯社

勇士隊今天在主場迎戰拓荒者隊，上半場打完就陷入17分落後，不過第三節狂轟39分，加上防守限制拓荒者進攻，成功逆轉戰局。末節勇士持續擴大優勢，終場以123：105擊退拓荒者。由於快艇和獨行俠今天都輸，勇士賽後以32勝30敗，登上西區第5。

拓荒者首節在里拉德（Damian Lillard）15分的帶領下，單節狂轟41分並取得14分領先，第二節勇士不僅沒追分，進攻狀態還下滑，一度陷入23分落後，半場打完拓荒者65：48領先勇士。

第三節戰況完全逆轉，勇士以65.2%命中率單節攻進39分，反觀拓荒者進攻大當機，單節只得17分，另外里拉德單節吞下3次犯規，也影響到表現。末節勇士維持火燙手感，繼續將分差拉開，終場以123：105大勝拓荒者。

波爾（Jordan Poole）拿到全場最高的29分，湯普森（Klay Thompson）23分，迪文森佐（Donte DiVincenzo）21分，庫明加（Jonathan Kuminga）替補出陣也挹注16分。拓荒者的部分，里拉德拿下25分，葛蘭特（Jerami Grant）手感不佳，但命中13顆罰球，攻進24分。

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