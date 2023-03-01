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NBA／只打三節！ 約柯奇生涯第100次大三元輕取火箭

中央社／ 休士頓28日綜合外電報導
約柯奇今天打完3節就將個人生涯第100次大三元收進口袋，成為有此成就的史上第6人。 美聯社
約柯奇今天打完3節就將個人生涯第100次大三元收進口袋，成為有此成就的史上第6人。 美聯社

在明星中鋒約柯奇生涯第100次大三元的率領下，丹佛金塊隊今天在客場以133比112擊敗休士頓火箭隊，戰績44勝19敗，持續在西區保持第1。

約柯奇（Nikola Jokic）此役獲14分、11籃板、10助攻，收下本季全聯盟最多的第24次大三元，這也是他近20場比賽的第15次大三元。本季在約基奇拿下大三元的24場比賽中，金塊全都贏球，而若將上季的成績算入，金塊在他拿下大三元的情況下，已收下跨季28連勝。

更驚人的是，約柯奇今天打完3節就將個人生涯第100次大三元收進口袋，成為有此成就的史上第6人，他整個第4節也都沒再上場。

除了約柯奇表現精采，隊友穆雷（Jamal Murray）也攻下全場最高32分，小波特（Michael Porter Jr.）挹注了17分，從板凳出發的布朗（Bruce Brown）則是貢獻了15分。

火箭方面，因左腹股溝拉傷缺席兩場比賽的格林（Jalen Green）今天歸隊，他和菜鳥伊森（Tari Eason）雙雙攻下全隊最高的17分，但球隊未能獲勝，黯然吞下近期一波10連敗。

西區龍頭金塊今天整場比賽未曾落後，最多領先26分，3節打完以106比84領先。

在比賽剩約9分鐘、領先20分的情況下，金塊總教練馬龍（Michael Malone）把場上先發球員全部換下，以全替補陣容作戰，金塊最終仍輕鬆獲勝。

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