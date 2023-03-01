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NBA／獨行俠雙星又輸了！ 厄文錯失絕殺不敵溜馬

聯合新聞網／ 綜合報導
厄文(右)。 路透
厄文(右)。 路透

獨行俠隊今天在主場迎戰溜馬隊，從第二節開始陷入落後，末節最後關頭溜馬熄火，讓獨行俠出現獲勝的機會，不過厄文（Kyrie Irving）沒把握住絕殺機會，終場溜馬以124：122擊敗獨行俠。

唐西奇（Luka Doncic）首節砍下18分，不過獨行俠整節打完只領先2分。第二節唐西奇下場休息，溜馬趁機打出9：0的攻勢，儘管獨行俠主力回到場後一度穩住局面，但在本節末段又被打出18：6攻勢，讓溜馬在半場以70：59領先。

第三節雙方上演進攻大戰，獨行俠狂轟39分略勝一籌，將落後縮小至9分。溜馬末節持續穩扎穩打，沒想到最後關頭熄火，被獨行俠打出10：0的攻勢，將分差縮小為2分。菜鳥奈哈德（Andrew Nembhard）站上罰球線2罰0中，讓獨行俠出現最後一擊機會。

獨行俠最後一擊交由厄文操刀，這次他沒有猶豫，選擇一對一單打。結果後撤步三分出手未命中，最終被溜馬帶走勝利。

溜馬球星哈利伯頓（Tyrese Haliburton）全場拿下32分7籃板6助攻，透納（Myles Turner）24分7籃板4阻攻。獨行俠的部分，唐西奇貢獻39分9籃板6助攻，厄文16分9助攻。

Kyrie Irving Luka Doncic

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