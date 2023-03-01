NBA／安戴托昆波復出砍33分 率公鹿退籃網豪取15連勝

公鹿當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）日前因膝傷缺陣，今天復出首戰面對籃網隊就拿下33分15籃板，公鹿也在下半場逆轉比賽，以118：104擊退籃網，豪取近期的15連勝。

籃網在首節中段打出17：2的攻勢，成功建立起12分的領先優勢。第二節公鹿逐漸回神，一度將落後追至4分，不過籃網在本節末段打出7：0攻勢，以62：52進入下半場。

第三節公鹿大爆發，開局打出12：2的攻勢追平比分，末段又打出18：4的攻勢，反而以6分領先進入末節。公鹿末節持續壓著籃網打，將分差一口氣拉開至18分，籃網單節只得19分，最終不敵公鹿。

Giannis went off for 33 PTS, 15 REB, and 4 AST tonight as the Bucks won their 15th straight game 😤 pic.twitter.com/QZ3GyDJxpk — NBA (@NBA) 2023年3月1日

公鹿除了安戴托昆波外，表現最好的是米道頓（Khris Middleton），他拿到18分6助攻，哈勒戴（Jrue Holiday）也貢獻14分8助攻。籃網的部分，布里吉斯（Mikal Bridges）砍下31分，丁威迪（Spencer Dinwiddie）26分8助攻，強森（Cameron Johnson）19分7籃板。