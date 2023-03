NBA／前明星控衛德拉基奇被公牛釋出 這回分手不出惡言

根據《USA TODAY》報導,公牛隊宣布將釋出近期遭棄用的後衛德拉基奇(Goran Dragic),讓這名追求冠軍的36歲老將得以和他隊接觸。

德拉基奇曾於2013~14賽季獲最佳進步獎,並在轉戰熱火後,於2017~18賽季生涯首次也是目前唯一一次入選明星賽,該年他繳出17.3分、4.8助攻、4.1籃板的成績。

在被熱火交易至暴龍換取羅瑞(Kyle Lowry)後,德拉基奇開啟浪人生涯,先被送到馬刺隊後遭買斷,隨後披上籃網隊球衣,上個休賽季則選擇加入公牛。

雖然公牛主力後衛鮑爾(Lonzo Ball)日前宣布整季報銷,後場戰力告急,但球隊已在日前於買斷市場簽下貝佛利(Patrick Beverley)救火,使得本季場均僅6.4分、2.7助攻、1.4籃板,且自2月13日起便無出賽紀錄的德拉基奇最終被揮棄,連續兩季在季中被球隊釋出。

值得一提德是過去離開後對母隊暴龍及籃網頗有微詞的德拉基奇,在這次遭釋出後卻和公牛保持良好關係,在個人推特上轉推球隊官方對他的祝福,標記對方寫道,「謝謝,祝你好運。」

Thank you @chicagobulls best of luck 🙌🏼❤️ https://t.co/7iWay3tSoR