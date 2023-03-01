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NBA／前明星控衛德拉基奇被公牛釋出 這回分手不出惡言

聯合新聞網／ 綜合報導
德拉基奇已快要滿37歲。 美聯社
德拉基奇已快要滿37歲。 美聯社

根據《USA TODAY》報導，公牛隊宣布將釋出近期遭棄用的後衛德拉基奇（Goran Dragic），讓這名追求冠軍的36歲老將得以和他隊接觸。

德拉基奇曾於2013~14賽季獲最佳進步獎，並在轉戰熱火後，於2017~18賽季生涯首次也是目前唯一一次入選明星賽，該年他繳出17.3分、4.8助攻、4.1籃板的成績。

在被熱火交易至暴龍換取羅瑞（Kyle Lowry）後，德拉基奇開啟浪人生涯，先被送到馬刺隊後遭買斷，隨後披上籃網隊球衣，上個休賽季則選擇加入公牛。

雖然公牛主力後衛鮑爾（Lonzo Ball）日前宣布整季報銷，後場戰力告急，但球隊已在日前於買斷市場簽下貝佛利（Patrick Beverley）救火，使得本季場均僅6.4分、2.7助攻、1.4籃板，且自2月13日起便無出賽紀錄的德拉基奇最終被揮棄，連續兩季在季中被球隊釋出。

值得一提德是過去離開後對母隊暴龍及籃網頗有微詞的德拉基奇，在這次遭釋出後卻和公牛保持良好關係，在個人推特上轉推球隊官方對他的祝福，標記對方寫道，「謝謝，祝你好運。」

Goran Dragic

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