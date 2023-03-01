NBA／莫蘭特第三節狂砍28分創紀錄 率灰熊逆轉沒詹皇的湖人
湖人今天作客灰熊主場，在缺少詹姆斯（LeBron James）、羅素（D'Angelo Russell）的情況下仍打出競爭力，不過灰熊靠著莫蘭特（Ja Morant）第三節狂砍28分扭轉戰局，終場以121：109擊敗湖人。
雙方開局進攻不順，剛經由交易轉隊的射手肯納德（Luke Kennard）命中壓哨三分球，幫助灰熊首節取得4分領先。第二節湖人用防守改變戰局，讓灰熊單節只得20分，上半場打完反而取得49：46領先，其中戴維斯（Anthony Davis）上半場就送出4次阻攻，表現最為亮眼。
下半場戰況風雲變色，上半場只拿46分的灰熊，單節狂轟47分，其中莫蘭特個人獨砍28分，刷新隊史單節得分紀錄，恐怖的是12投10中全集中在內線。
Ja Morant dropped a franchise record 28 POINTS in the third quarter 🤯pic.twitter.com/waoH55cmHG— ClutchPoints (@ClutchPointsApp) 2023年3月1日
末節灰熊持續保有領先優勢，小傑克森（Jaren Jackson Jr.）還在戴維斯面前上演一記超狂灌籃，莫蘭特也在本節完成大三元，幫助灰熊順利收下勝利。
JAREN JACKSON JR. PUTBACK OVER AD 😱 pic.twitter.com/uGFUx5Ie70— Bleacher Report (@BleacherReport) 2023年3月1日
莫蘭特全場拿下39分10助攻10籃板，小傑克森16分7籃板4阻攻，中鋒提爾曼（Xavier Tillman）也貢獻18分11籃板。湖人則以戴維斯28分19籃板5阻攻表現最為亮眼，華克（Lonnie Walker IV）板凳出發攻下21分，里夫斯（Austin Reaves）17分7助攻。
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