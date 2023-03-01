NBA／美媒稱威廉森傷情已有進展 下週檢查後再評估復出日

在狀元威廉森（Zion Williamson）遭遇傷病後，鵜鶘隊戰績跌落谷底。不過，根據《ESPN》報導，威廉森回復狀況已有進展，但仍未設已定歸隊日期。

威廉森本季場均獲得26分、4.6助攻、7籃板，是鵜鶘在季初能維持好成績的關鍵，然而自1月2號起，他就因右腿筋傷勢缺席賽場，在這兩個月中，球隊僅獲得7勝18敗，排名從前段班一路滑落至目前西區第十。

鵜鶘這期間戰績為聯盟第五糟糕，僅勝過溜馬、活塞、火箭、馬刺等四支球隊。報導中仍未提到威廉森明確的復出日期，但狀況正在好轉，他將在下星期接受醫學影像後再評估。

除了威廉森外，鵜鶘其他傷兵也有進度，左腳踝扭傷的南斯（Larry Nance Jr.）將在兩星期後再次評估傷勢；右脛骨出現壓力反應的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）則於三週後重新評估，兩人皆為鵜鶘本季重要輪替。

壞消息是鵜鶘傷兵潮恐會繼續擴大，明天對拓荒者隊的比賽還可能再缺席兩球員，分別是遭遇左小腿挫傷的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），與右股四頭肌挫傷的理查森（Josh Richardson）。