聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／美媒稱威廉森傷情已有進展 下週檢查後再評估復出日
在狀元威廉森（Zion Williamson）遭遇傷病後，鵜鶘隊戰績跌落谷底。不過，根據《ESPN》報導，威廉森回復狀況已有進展，但仍未設已定歸隊日期。
威廉森本季場均獲得26分、4.6助攻、7籃板，是鵜鶘在季初能維持好成績的關鍵，然而自1月2號起，他就因右腿筋傷勢缺席賽場，在這兩個月中，球隊僅獲得7勝18敗，排名從前段班一路滑落至目前西區第十。
鵜鶘這期間戰績為聯盟第五糟糕，僅勝過溜馬、活塞、火箭、馬刺等四支球隊。報導中仍未提到威廉森明確的復出日期，但狀況正在好轉，他將在下星期接受醫學影像後再評估。
除了威廉森外，鵜鶘其他傷兵也有進度，左腳踝扭傷的南斯（Larry Nance Jr.）將在兩星期後再次評估傷勢；右脛骨出現壓力反應的艾爾瓦拉多（Jose Alvarado）則於三週後重新評估，兩人皆為鵜鶘本季重要輪替。
壞消息是鵜鶘傷兵潮恐會繼續擴大，明天對拓荒者隊的比賽還可能再缺席兩球員，分別是遭遇左小腿挫傷的瓦藍邱納斯（Jonas Valanciunas），與右股四頭肌挫傷的理查森（Josh Richardson）。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言