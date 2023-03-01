NBA／太陽KD確定明天對黃蜂復出 上場時間將受限

太陽隊球星杜蘭特（Kevin Durant）因右膝內側韌帶傷勢缺席近2個月，今天太陽宣布，他將在明天對上黃蜂隊的比賽正式復出。

杜蘭特在今年交易大限前被籃網交易至太陽，將與布克（Devin Booker）、保羅（Chris Paul）及艾頓（Deandre Atyon）並肩作戰。杜蘭特今天受訪時表示，「從兩周前開始膝蓋就沒疼痛感，但希望花時間恢復體能，明星賽期間都在訓練，上周四開始進行高強度的訓練。」

杜蘭特上季也有類似的傷勢，他當時缺席31場，復出首戰就打超過30分鐘，對此太陽主帥威廉斯（Monty Williams）表示，「會限制杜蘭特的上場時間。」