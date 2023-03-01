NBA／本季3度扭傷腳踝 黃蜂小鮑爾確定賽季報銷
黃蜂當家後衛小鮑爾（LaMelo Ball）在昨天面對活塞的比賽中受傷，今天檢查結果出爐，確定整季報銷。
根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）報導，經過檢查後確定為右腳踝骨折，整季報銷。小鮑爾本季已3度扭傷腳踝，他今年只打36場比賽，沒想到昨天對上活塞的比賽中在第3節又傷到右腳踝，被迫離場。
黃蜂今年傷勢不斷，導致球隊戰績僅20勝43敗，排名東區第14。小鮑爾本季一共出賽36場比賽，場均攻下23.3分、8.4助攻、6.4籃板。他效力公牛隊的哥哥大鮑爾（Lonzo Ball）日前也確定整季報銷。
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