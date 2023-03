NBA／暴龍再補強要拚季後賽！簽下前約柯奇得力助手

雖被視為交易大限前的賣家,暴龍隊不僅在截止日前積極補強,根據「沃神」沃納羅斯基(Adrian Wojnarowski),他們日前還簽下了搖擺人巴頓(Will Barton),再次加強球隊陣容。

巴頓生涯自拓荒者隊起家,後來被交易至金塊隊。前往丹佛後,巴頓進入球隊輪替陣容、成為約柯奇(Nikola Jokic)得力助手,也是球隊在2020年闖入西區冠軍賽的功臣之一,當年他場均能得到15.1分、3.7助攻、6.3籃板。

休賽季,巴頓被交易至巫師隊,原先預期能輔佐波爾辛吉斯(Kristaps Porzingis)、庫茲瑪(Kyle Kuzma)、比爾(Bradley Beal),卻繳出近年最差成績,僅平均出賽19.6分鐘,場均7.7分、2.4助攻、2.8籃板,後被球隊買斷,並被暴龍簽下。

暴龍在本季戰績不佳,因此被猜測可能會在交易大限前賣出阿努諾比(OG Anunoby)、席亞康(Pascal Siakam)、范弗利特(Fred VanVleet)等球員,卻在最後改當買家維持陣容,先和馬刺交易回中鋒伯爾特(Jakob Poeltl),如今又簽下巴頓,明顯表現出爭奪季後賽席位決心。

暴龍目前以30勝32負位居東區第九,仍在附加賽行列內。

ESPN Sources: Free agent G Will Barton is signing with the Toronto Raptors. After completing buyout with Wizards, Barton will join Toronto and be eligible for a playoff roster. He’s played in 29 career postseason games with Nuggets and Blazers.