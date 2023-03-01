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NBA／暴龍再補強要拚季後賽！簽下前約柯奇得力助手

聯合新聞網／ 綜合報導
巴頓在被買斷後披上暴龍隊球衣，已在今日面對公牛隊比賽中亮相。 法新社
巴頓在被買斷後披上暴龍隊球衣，已在今日面對公牛隊比賽中亮相。 法新社

雖被視為交易大限前的賣家，暴龍隊不僅在截止日前積極補強，根據「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski），他們日前還簽下了搖擺人巴頓（Will Barton），再次加強球隊陣容。

巴頓生涯自拓荒者隊起家，後來被交易至金塊隊。前往丹佛後，巴頓進入球隊輪替陣容、成為約柯奇（Nikola Jokic）得力助手，也是球隊在2020年闖入西區冠軍賽的功臣之一，當年他場均能得到15.1分、3.7助攻、6.3籃板。

休賽季，巴頓被交易至巫師隊，原先預期能輔佐波爾辛吉斯（Kristaps Porzingis）、庫茲瑪（Kyle Kuzma）、比爾（Bradley Beal），卻繳出近年最差成績，僅平均出賽19.6分鐘，場均7.7分、2.4助攻、2.8籃板，後被球隊買斷，並被暴龍簽下。

暴龍在本季戰績不佳，因此被猜測可能會在交易大限前賣出阿努諾比（OG Anunoby）、席亞康（Pascal Siakam）、范弗利特（Fred VanVleet）等球員，卻在最後改當買家維持陣容，先和馬刺交易回中鋒伯爾特（Jakob Poeltl），如今又簽下巴頓，明顯表現出爭奪季後賽席位決心。

暴龍目前以30勝32負位居東區第九，仍在附加賽行列內。

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