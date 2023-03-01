NBA／詹姆斯2周後重新評估傷勢 沃神：戰績影響復出時間

湖人球星詹姆斯（LeBron James）昨日傳出因右腳踝傷勢，《ESPN》知名記者「沃神」沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）報導，湖人預計2周後重新評估詹姆斯的傷勢，球隊戰績將影響他的復出時間。

詹姆斯在對獨行俠一戰不慎傷到右腳，他昨天在在個人社群上傳自己腳受傷的影片，並寫到「感覺真糟！」。據詹姆斯自己的描述，他在受傷時聽到「砰！」的一聲。

沃納羅斯基指出，詹姆斯的歸隊時間取決於湖人的戰績。目前湖人29勝32敗，排名西區第12，距離西部第10的鵜鶘只有0.5場勝差，距離西區第6的獨行俠2.5場勝差。接下來的比賽都對湖人相當關鍵，今天對完灰熊後，將陸續面對雷霆、灰狼及勇士，皆是爭奪季後賽的球隊。

湖人主帥漢姆（Darvin Ham）今天受訪也談到詹姆斯的缺席，「我們必須繼續以正確的方式打比賽，球隊任務沒有改變，進季後賽仍很有機會，很不幸詹姆斯倒下了，但這就是籃球的一部分，必須有下個人站出來，直到他回歸。」