T1聯盟／「魔獸」轟37分奪MVP 霍華德嘴甜喊不想離台

不只是T1聯盟首度舉辦明星賽的人氣王，「魔獸」霍華德今天繳出37分、13籃板、8助攻的全能表現，率領「Team Infinity」以179：124擊敗「Team Beyond」，且獲得最後的明星賽MVP，為明星賽完美作結。

霍華德今天明星賽「打好打滿」，先參加三分球大賽，灌籃大賽再當評審，最後明星賽再率「Team Infinity」飆分；「Team Infinity」第一節就轟下53分，第二節再飆進64分，半場就以117：57領先「Team Beyond」。

「Team Infinity」上半場三分球是誇張的33投20中，下半場雖火力稍歇，最終仍以55分差距輕取對手。

繳出「準大三元」數據的霍華德提到，首度參加T1聯盟的明星賽，很開心有滿場球迷支持，「我的隊友很棒，教練團很棒，今天的每一秒都很美妙。」去年11月加盟桃園永豐雲豹的霍華德也嘴甜說，不想離開台灣，「我愛這裡！」

除上場30分鐘的霍華德飆分，他的雲豹隊友艾夫伯也繳出三分球13投10中拿36分的驚人數據，不過最終仍由表現全能、頻頻上演灌籃秀的霍華德獲選MVP，他也再度和球迷放送愛心，感謝球迷到場。