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NBA／生涯首度遭驅逐 泰托姆拿詹皇誤判事件戲謔

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導

塞爾蒂克在今天作客紐約的比賽中慘遭尼克修理，不僅連勝中斷，還把東區龍頭直接讓給了14連勝氣勢正旺的公鹿。

除了雙槍之一布朗（Jaylen Brown）缺陣之外，泰托姆（Jayson Tatum）的低迷表現也是球隊陷入苦戰的關鍵之一。特別是第四節中，泰托姆因一次三分出手未中進而對裁判的判決不滿，結果吞下第2次技術犯規遭驅逐出場。這是他加入NBA以來首度被趕出場。

後續網路上也出現泰托姆那一次三分球出手的影片，奮力撲上前防守的藍道（Julius Randle）疑似直接打到泰托姆的手臂，這或許也是當事人直接朝裁判抗議抱怨的原因。

泰托姆之後在他的推特上轉貼了這段影片，並戲謔地寫著：「笑死，這就是我對詹姆斯（LeBron James）犯規所得到的結果。」

這段話自然就是指向今年1月29日湖人作客波士頓的比賽，當時詹姆斯在第四節最後雙方平手之際，持球突破禁區，眼看有機會演出致勝一擊，卻被泰托姆出手破壞掉。事後透過重播，泰托姆的手確實已經打到詹姆斯，裁判事後也承認漏吹誤判。

泰托姆賽後接受採訪時透露，他當時朝裁判說了一句話：「這是我遇過裁判執法最棒的一場比賽了。」泰托姆說他想要試著稱讚一下裁判，但結果看起來不是很好。

對於自己生涯首度遭驅逐出場，泰托姆也表示：「所有偉大球星都會經歷過被判罰出場，所以這對我來說還不錯。回到休息室之後，我沒有因此憤怒到亂丟飲料之類的。我只是坐下來，冰敷一下膝蓋，並且看完了最後的比賽。」

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