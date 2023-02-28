NBA／為控制延長賽時間 傳聯盟可能引進「目標分數制」
根據《Bleacher Report》專欄作家平克斯（Eric Pincus）的報導，NBA官方為求控制比賽時間以及球員負荷管理的策略，如今正在考慮引進新的延長賽規則。
消息指出，聯盟考慮要將延長賽改為「目標分數制」，率先拿到指定分數的球隊取得勝利。這樣的機制已經在發展聯盟使用，規定延長賽先得到7分的球隊將拿下勝利，而在引進該項制度之後，延長賽所耗費的平均時間從11分鐘降為了8.5分鐘。
平克斯還以雷納德（Kawhi Leonard）為例，他在先前對國王的2度延長賽中一共打了46分鐘。該場比賽國王和快艇攜手寫下史上第2高對戰得分紀錄。
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