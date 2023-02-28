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NBA／醫學專家判斷詹皇傷勢 可能缺席數週至數月

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯的受傷將造成湖人戰力巨大衝擊。 路透社
詹姆斯的受傷將造成湖人戰力巨大衝擊。 路透社

38歲的詹姆斯（LeBron James）在對獨行俠一戰不慎傷到右腳，雖然拚完整場比賽，但賽後離開球場時，走路只能一拐一拐地前進，看得出傷勢存在不小影響。

而在經過檢查之後，傳出詹姆斯可能會缺席一段時間，美國媒體甚至是用無限期休兵來形容，暫無回歸時間表。而湖人方面也將做好沒有詹姆斯的比賽因應準備。

詹姆斯今天在個人IG限時動態中上傳自己腳受傷的影片，並寫到「感覺真糟！」。據詹姆斯自己的描述，他在受傷時聽到「砰！」的一聲。

醫學專家傑佛瑞斯（Evan Jeffries）則是針對詹姆斯的受傷情況提出自己的分析。他認為最糟糕狀況就是跗蹠關節受傷，稍好情況為中足扭傷，而比較好的狀況是足底筋膜損傷。傑佛瑞斯認為以詹姆斯形容的樣子，有可能是中足扭傷或是足底筋膜損傷。

若以中足扭傷或是足底筋膜損傷來推斷，詹姆斯最快也要3週內才能回歸，扭傷情況更嚴重的話，時間就要拉到至少1個月以上。湖人官方先前也發表消息指出，詹姆斯這次受傷需要多方共同診斷以確定嚴重程度。

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