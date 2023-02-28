T1聯盟／霍華德參戰三分球大賽 隊友爆料：魔獸偷練！

史上首度舉辦的T1聯盟明星賽今天在台北和平籃球館登場，下午1點半由三分球大賽點燃戰火，桃園永豐雲豹隊兩位參賽球星「魔獸」霍華德和本土好手盧捷閔都提前超過1個半小時就在場上練投，盧捷閔還爆料說，霍華德都「偷練」，是今天角逐最強射手寶座的強力候選人。

盧捷閔本季三分球命中率超過4成6，去年12月17日碰新北中信特攻單場飆進9記三分彈，改寫聯盟本土三分球單場進球紀錄，最近一場碰台啤英熊也有11投7中的外線好表現，但因衝突事件遭聯盟禁賽一場，周日和特攻再交手時執行禁賽，紀錄也被當天飆進10記三分球的特攻射手謝亞軒拿走。

今天兩人是三分球大賽參賽選手，盧捷閔笑說：「講到這（紀錄被破）就不開心！可惜，也只能自己想辦法再破。」

T1聯盟明星賽三分球大賽參賽者除盧捷閔和霍華德，還有英熊隊李啓瑋、特攻隊謝亞軒、台中太陽隊盧冠軒、台南台鋼獵鷹隊簡偉儒、高雄全家海神隊于煥亞和吳曉謹，盧捷閔透露有特別準備，團隊還有人幫忙撿球，效力PLG桃園璞園領航猿的弟弟盧峻翔也有鼓勵自己「好好打」。

盧捷閔還有特別擺出球架，模擬實際比賽狀況，他笑說：「霍華德都自己偷練，不過他沒擺架子。」