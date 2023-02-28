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NBA／巴特勒準大三元助熱火止敗 高難度進球力退費城

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
巴特勒率領熱火中止4連敗。 路透社
巴特勒率領熱火中止4連敗。 路透社

上一場遭到泰托姆（Jayson Tatum）致命一擊打敗的76人，今天在主場迎戰熱火又是陷入一場苦戰。哈登（James Harden）在接獲安比德（Joel Embiid）的傳球後，原本有機會複製泰托姆的戲碼，然而他弧頂三分出手未中，76人以99比101飲恨，收進2連敗，至於熱火總算是中止近期的4連敗。

巴特勒（Jimmy Butler）此戰14投9中，繳出23分11籃板9助攻4抄截的準大三元表現，在他的帶領之下，熱火在大多數時間內都掌握住領先優勢。末節雙方陷入焦土戰，進攻狀態都欠佳，熱火團隊命中率僅28.6%，76人更低到至只有20.8%。

76人一度落後11分，但隨後趁著熱火當機打出16比4的攻勢，在比賽剩下1分41秒時終於超前比分；但巴特勒隨後單打轉身突破禁區，在人群之中演出高難度的拉竿進球，又讓球隊要回領先。

哈登跟安比德兩波進攻試圖回應卻都無功而返，後者甚至還在準備跳投時被阿德巴約（Bam Adebayo）賞了一記重要火鍋。巴特勒翻身出手造成哈登犯規，但兩罰一中，留給76人逆轉的可能性。76人最後一擊交給了安比德，他在被包夾後把球傳給外圍的哈登，哈登沒能把握外線機會，讓熱火驚險過關。

阿德巴約得到13分7籃板2助攻，文森（Gabe Vincent）14分；替補的史特魯斯（Max Strus）和歐拉迪波（Victor Oladipo）各拿到13分、11分。赫洛（Tyler Herro）13投僅3中，只得到8分。熱火全場砍進15記三分球，比76人多出5顆，不過在罰球線上則是比對手少了9分。

76人陣中3人得分超過20分。安比德獲得27分12籃板，哈登20分12助攻6籃板，馬克西（Tyrese Maxey）則有23分進帳，3人在第四節合力拿到全隊19分之中的15分，但在關鍵時刻還是沒能把握逆轉契機。

「我以為我那次壓哨出手會投進，當時都準備慶祝了。」哈登談到最後一擊失手。

熱火止敗後，與東區第6名的籃網差距縮小到2場勝差，有機會爭取避免落入附加賽。

「我們必須要證明自己是可以成為那支我們想要成為的球隊。是時候要重回正軌了。」文森賽後說。

巴特勒在第四節最後時刻上演高難度切入，拿到關鍵分數。 美聯社
巴特勒在第四節最後時刻上演高難度切入，拿到關鍵分數。 美聯社

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