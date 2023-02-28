NBA／活塞買斷諾艾爾合約 傳多隊有意爭取加盟

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，活塞已經和中鋒諾艾爾（Nerlens Noel）達成買斷協議，將成為自由球員。

由於諾艾爾是在美國時間3月1日之前達成買斷合約協議，因此他可以加入任何一支球隊，並且在季後賽效力。

按照先前的報導指出，包括76人、金塊、獨行俠、拓荒者等球隊都曾詢問過引進諾艾爾的可能性。

現年28歲的諾艾爾是在2013年選秀會上以首輪第6順位被紐奧良黃蜂（鵜鶘前身）挑走，之後被交易到76人。後續待過獨行俠、雷霆、尼克、活塞等隊。本季他在活塞只出賽14場，平均上場10.9分鐘，得到2.3分2.6籃板0.9抄截0.6阻攻。