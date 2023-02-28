快訊

香港明起全面取消口罩令 室內外、搭公共交通都可不戴口罩

聽新聞
test
0:00 / 0:00

NBA／活塞買斷諾艾爾合約 傳多隊有意爭取加盟

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
防守型長人諾艾爾合約被買斷，將成為自由球員。 路透社
防守型長人諾艾爾合約被買斷，將成為自由球員。 路透社

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，活塞已經和中鋒諾艾爾（Nerlens Noel）達成買斷協議，將成為自由球員。

由於諾艾爾是在美國時間3月1日之前達成買斷合約協議，因此他可以加入任何一支球隊，並且在季後賽效力。

按照先前的報導指出，包括76人、金塊、獨行俠、拓荒者等球隊都曾詢問過引進諾艾爾的可能性。

現年28歲的諾艾爾是在2013年選秀會上以首輪第6順位被紐奧良黃蜂（鵜鶘前身）挑走，之後被交易到76人。後續待過獨行俠、雷霆、尼克、活塞等隊。本季他在活塞只出賽14場，平均上場10.9分鐘，得到2.3分2.6籃板0.9抄截0.6阻攻。

相關新聞

NBA／詹姆斯右腳傷恐長期缺陣 湖人季後賽之路再現危機

湖人在昨天（27日）面對獨行俠演出超級大逆轉，而比賽中不慎傷到右腳的詹姆斯（LeBron James），儘管還是打完整場比賽，但在經過後續檢查後情況顯然不是那樣樂觀。 根據《The Athlet

NBA／活塞買斷諾艾爾合約 傳多隊有意爭取加盟

根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，活塞已經和中鋒諾艾爾（Nerlens Noel）達成買斷協議，將成為自由球員。 由於諾艾爾是在美國時間3月1日之

NBA／巴特勒準大三元助熱火止敗 高難度進球力退費城

上一場遭到泰托姆（Jayson Tatum）致命一擊打敗的76人，今天在主場迎戰熱火又是陷入一場苦戰。哈登（James Harden）在接獲安比德（Joel Embiid）的傳球後，原本有機會複製泰托

NBA／里拉德轟71分寫多項紀錄 主帥：他沒有打得刻意

拓荒者隊當家球星里拉德昨天火力全開，上半場轟進8記三分球在內的41分，下半場再持續累積分數，最終飆進13記三分球在內的7...

NBA／湖人瘋狂逆轉秀 主帥漢姆賽後端「心靈雞湯」

挾著嶄新陣容全力朝季後賽邁進的湖人，今天在達拉斯一度落後27分情況下演出瘋狂逆轉秀，這是湖人自2002年落後30分逆轉以來最大的逆轉勝分差，更是詹姆斯（LeBron James）生涯所屬球隊最大的逆轉

NBA／金塊延長賽擊沉快艇 約柯奇40分大三元持續不敗

前一戰和國王上演2度延長賽飆分大戰的快艇，今天前往丹佛面對西區龍頭金塊，又再度加班打到延長賽，然而還是無力突破對手，以125比134吞下2連敗。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加盟後

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦