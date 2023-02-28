聽新聞
test
0:00 / 0:00
NBA／活塞買斷諾艾爾合約 傳多隊有意爭取加盟
根據《ESPN》知名記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）的消息，活塞已經和中鋒諾艾爾（Nerlens Noel）達成買斷協議，將成為自由球員。
由於諾艾爾是在美國時間3月1日之前達成買斷合約協議，因此他可以加入任何一支球隊，並且在季後賽效力。
按照先前的報導指出，包括76人、金塊、獨行俠、拓荒者等球隊都曾詢問過引進諾艾爾的可能性。
現年28歲的諾艾爾是在2013年選秀會上以首輪第6順位被紐奧良黃蜂（鵜鶘前身）挑走，之後被交易到76人。後續待過獨行俠、雷霆、尼克、活塞等隊。本季他在活塞只出賽14場，平均上場10.9分鐘，得到2.3分2.6籃板0.9抄截0.6阻攻。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言