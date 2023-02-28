快訊

Apple嘆急診沒人情味挨轟　名醫揭實情：VIP會被「自動升級」

你的孩子戰時要動員？全民防衛令下達學生 16歲以上生產軍火？

NBA／詹姆斯右腳傷恐長期缺陣 湖人季後賽之路再現危機

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
詹姆斯受傷倒地。 路透社
詹姆斯受傷倒地。 路透社

湖人在昨天（27日）面對獨行俠演出超級大逆轉，而比賽中不慎傷到右腳的詹姆斯（LeBron James），儘管還是打完整場比賽，但在經過後續檢查後情況顯然不是那樣樂觀。

根據《The Athletic》知名記者查拉尼亞（Shams Charania）的報導，詹姆斯已經確定不會出席明天對灰熊的比賽，同時很可能會缺席一段時間，甚至沒有確切的回歸時間。

消息人士亦透露，如今詹姆斯將會求取各方意見，湖人也將為他可能的休兵做好因應的準備。

從當時受傷的影片來看，詹姆斯是在沒有身體接觸情況下倒地。而在比賽結束後，詹姆斯也是一拐一拐地走出球場。

湖人在季中交易大限之前進行大規模的陣容補強，近期5場比賽贏得4勝，目前更是一波3連勝，顯現絕佳狀態。原本誓言要在明星賽後23場例行賽全力一搏的詹姆斯，如今可能要長時間缺陣，這也讓湖人好不容易點燃的季後賽火苗又將面臨嚴酷的考驗。

相關新聞

NBA／詹姆斯右腳傷恐長期缺陣 湖人季後賽之路再現危機

湖人在昨天（27日）面對獨行俠演出超級大逆轉，而比賽中不慎傷到右腳的詹姆斯（LeBron James），儘管還是打完整場比賽，但在經過後續檢查後情況顯然不是那樣樂觀。 根據《The Athlet

NBA／里拉德轟71分寫多項紀錄 主帥：他沒有打得刻意

拓荒者隊當家球星里拉德昨天火力全開，上半場轟進8記三分球在內的41分，下半場再持續累積分數，最終飆進13記三分球在內的7...

NBA／湖人瘋狂逆轉秀 主帥漢姆賽後端「心靈雞湯」

挾著嶄新陣容全力朝季後賽邁進的湖人，今天在達拉斯一度落後27分情況下演出瘋狂逆轉秀，這是湖人自2002年落後30分逆轉以來最大的逆轉勝分差，更是詹姆斯（LeBron James）生涯所屬球隊最大的逆轉

NBA／金塊延長賽擊沉快艇 約柯奇40分大三元持續不敗

前一戰和國王上演2度延長賽飆分大戰的快艇，今天前往丹佛面對西區龍頭金塊，又再度加班打到延長賽，然而還是無力突破對手，以125比134吞下2連敗。衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加盟後

NBA／湯普森再次爆發飆32分 末節率勇士逆轉灰狼

前一場狂砍12顆三分球豪取42分的湯普森（Klay Thompson），今天主場迎戰灰狼隊再度展現自己的重要價值！ 湯普森在第四節後段先是1次助攻迪文森佐（Donte DiVincenzo）命中

NBA／老鷹正式迎接新主帥 史奈德簽5年合約

日前炒掉主帥麥克米倫（Nate McMillan）的老鷹隊，傳出將找來前爵士隊總教練史奈德（Quin Snyder），如今雙方正式達成協議，史奈德成為老鷹隊史第15任總教練。 報導指出，老鷹將會

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦