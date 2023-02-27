NBA／老鷹正式迎接新主帥 史奈德簽5年合約
日前炒掉主帥麥克米倫（Nate McMillan）的老鷹隊，傳出將找來前爵士隊總教練史奈德（Quin Snyder），如今雙方正式達成協議，史奈德成為老鷹隊史第15任總教練。
報導指出，老鷹將會和史奈德簽下5年合約，包括今年剩餘賽季按照，先前的消息，史奈德的平均年薪將達到800萬美元。
史奈德曾在2013-14年賽季於亞特蘭大擔任助教，隔年就在爵士展開長達8年的主帥生涯。他帶領爵士翻身為聯盟頂尖勁旅，生涯戰績372勝264敗，勝率高達58.5%。
史奈德在2017年NBA年度最佳教練投票中排名第6，2018年排名第2，2019年排名第8，2021年排名第3；2020-21年賽季，史奈德開季率爵士打出23勝5敗的成績，因而獲選西區明星賽的總教練。
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