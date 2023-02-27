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染毒消失演藝圈近10年 「康熙」男星撇婚變近況意外曝光

NBA／里拉德5次破60分超越喬丹 米契爾發推：你該拿72分

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
里拉德狂砍71分。 截自推特
里拉德狂砍71分。 截自推特

先前對爵士豪取60分的里拉德（Damian Lillard）今天面對火箭一舉突破生涯得分紀錄，全場飆進13顆三分球狂掃71分，成為史上第8位「70分俱樂部」成員。

這是里拉德生涯第5次至少攻下60分，過去他曾兩次突破61分，2次拿到60分，這讓他超越喬丹（Michael Jordan）和哈登（James Harden），在歷史上高居第3，僅次於張伯倫（Wilt Chamberlain）的32場和布萊恩（Kobe Bryant）的6場。

在寫下單場71分紀錄之後，里拉德在個人IG上傳自己拿著一張寫著「71」的紙的照片，並寫著：「一位智者曾告訴我：「努力工作總會得到回報」。我一直都在努力工作，很高興我所愛的人們，在這段旅程中一直都與我同在。」

里拉德最後附上4個笑臉表情符號並俏皮地說道，「同時我要為我今天的大量出手向我的團隊道歉。一場偉大的團隊勝利。」

加上米契爾（Donovan Mitchell）之前對公牛的71分之夜，這也是聯盟首度出現單季有至少2人拿到超過70分的紀錄。

米契爾在推特上發文表示：「我媽打電話跟我說，你追平了我得分紀錄了。你應該砍個72分啊！」

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