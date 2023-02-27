NBA／湖人瘋狂逆轉秀 主帥漢姆賽後端「心靈雞湯」

挾著嶄新陣容全力朝季後賽邁進的湖人，今天在達拉斯一度落後27分情況下演出瘋狂逆轉秀，這是湖人自2002年落後30分逆轉以來最大的逆轉勝分差，更是詹姆斯（LeBron James）生涯所屬球隊最大的逆轉分差。

賽後總教練漢姆（Darvin Ham）還在休息室發表「心靈雞湯」來鼓舞激勵全隊。

「兄弟們，今天表現太出色了。落後27分仍然不放棄比賽，所謂的成長就是這個意思。我們一個回合一個回合按步就班地打，沒有氣餒，全力拚搏。這就是我們從這場比賽中所學習到的，這太棒了。接下來好好休養調整，我們還有很多工作要做，要繼續累積勝利。」漢姆說。

漢姆激勵全隊。 路透社

5戰奪下4勝且是一波3連勝之後，湖人戰績來到29勝32敗，逐漸逼近5成勝率，排名也壓過雷霆，前進到第12名，落後拓荒者0.5場勝差，距離第9、10名的灰狼和鵜鶘還有1場勝差，包括雷霆、灰狼和鵜鶘都處於3連敗狀態。

漢姆表示：「明星週假期前的最後一場比賽之後，我們鼓勵每個人要休息一下，但要知道在休假過後，我們就必須做好忙碌的準備。可以這麼說，在本季剩下的時間裡，我們真的要開始注入我們的意志力，這讓我們可以確保一個位置，到達我們想要去的地方。你們正在見證這個過程。」