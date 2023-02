NBA／福克斯連7戰破30分 國王久違勝多於敗10場

在國王以176比175擊敗快艇寫下史上第2高對戰組合得分紀錄後,主帥布朗(Mike Brown)可能會擔心球隊在絢爛之後於下一場比賽回歸平凡。

但這樣的憂慮對於渴望證明自己的國王球員來說,顯然是多餘的。

近況火燙的福克斯(De'Aaron Fox)又飆進33分8助攻,他已經連續7場破30分,搭配沙波尼斯(Domantas Sabonis)14分15籃板8助攻全能演出,以及新秀穆雷(Keegan Murray)的20分6籃板3助攻,國王以124比115擊敗沒有亞歷山大(Shai Gilgeous-Alexander)坐鎮的雷霆。

國王在4天之內面對西區3支競爭對手,仍快意取得3連勝,且最近8場比賽中拿下6勝,與第四名的太陽已經拉開3場勝差,和灰熊之間也縮小到1.5場勝差,很有機會繼續往上前進。

根據統計,國王目前取得35勝25敗,這是他們自2004-05年賽季以來,首度在勝率超過5成情況下,勝場數比敗場數多出至少10場。

「有時候,我們會像今晚這樣出現慢熱的狀況,能看到先發主力重整旗鼓,奠定比賽基礎,這真的很棒。在這種情況下,有1000次機會你就要贏1000次。」布朗說。

雷霆陣中以喬伊(Isaiah Joe)的24分為最高,吉迪(Josh Giddey)18分7籃板5助攻,多特(Luguentz Dort)18分。

De’Aaron Fox has been 𝑮𝑶𝑰𝑵𝑮 𝑪𝑹𝑨𝒁𝒀 over his last seven ⤵️



🔥 33 PTS, 11/19 FG, 8 AST

🔥 42 PTS, 17/27 FG, 12 AST

🔥 31 PTS, 11/15 FG

🔥 35 PTS, 12/22 FG

🔥 36 PTS, 12/23 FG

🔥 33 PTS, 10/16 FG

🔥 31 PTS, 11/23 FG 11 AST pic.twitter.com/uWLBeTbBlt