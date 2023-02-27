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NBA／福克斯連7戰破30分 國王久違勝多於敗10場

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
福克斯已經連續7場破30分。 美聯社
福克斯已經連續7場破30分。 美聯社

在國王以176比175擊敗快艇寫下史上第2高對戰組合得分紀錄後，主帥布朗（Mike Brown）可能會擔心球隊在絢爛之後於下一場比賽回歸平凡。

但這樣的憂慮對於渴望證明自己的國王球員來說，顯然是多餘的。

近況火燙的福克斯（De'Aaron Fox）又飆進33分8助攻，他已經連續7場破30分，搭配沙波尼斯（Domantas Sabonis）14分15籃板8助攻全能演出，以及新秀穆雷（Keegan Murray）的20分6籃板3助攻，國王以124比115擊敗沒有亞歷山大（Shai Gilgeous-Alexander）坐鎮的雷霆。

國王在4天之內面對西區3支競爭對手，仍快意取得3連勝，且最近8場比賽中拿下6勝，與第四名的太陽已經拉開3場勝差，和灰熊之間也縮小到1.5場勝差，很有機會繼續往上前進。

根據統計，國王目前取得35勝25敗，這是他們自2004-05年賽季以來，首度在勝率超過5成情況下，勝場數比敗場數多出至少10場。

「有時候，我們會像今晚這樣出現慢熱的狀況，能看到先發主力重整旗鼓，奠定比賽基礎，這真的很棒。在這種情況下，有1000次機會你就要贏1000次。」布朗說。

雷霆陣中以喬伊（Isaiah Joe）的24分為最高，吉迪（Josh Giddey）18分7籃板5助攻，多特（Luguentz Dort）18分。

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