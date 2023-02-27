NBA／公牛全力防守爭取連勝 主帥重申目標進季後賽

前一場公牛隊以44分之差大勝籃網隊的賽後，拉文曾表示：「我想這就是我們從現在開始必須做的事情，在最後的22場比賽中全力以赴。因為我們清楚自己的處境，我們必須將這種能量投入到比賽中。」

在今天主場對巫師的比賽中，儘管公牛全場三分命中率不到3成，但靠著出色的防守將巫師得分壓至賽季新低，最終以102比82大勝。公牛6連敗之後取得2連勝，與東區第10名巫師之間的勝差縮小到0.5場。

總教練唐納文（Billy Donovan）亦稱讚球員的拚勁，認為他們找到了「醜陋難看的方式」來贏得比賽。據統計，這是公牛自2017年4月以來，首次連兩場將失分壓制在90分以內。唐納文亦重申球隊目標就是進季後賽，沒有考慮要擺爛。

巫師全場76投32中，命中率42.1%，其中三分球更是只有28投6中，命中率低到21.4%；且全隊沒人得分超過20分，以比爾（Bradley Beal）的18分為最高，葛佛（Daniel Gafford）15分11籃板。

公牛雙槍再度聯手出擊，德羅展（DeMar DeRozan）攻下了29分，拉文（Zach LaVine）也有27分進帳。佛西維奇得到16分13籃板，替補的懷特（Coby White）也貢獻17分4籃板3助攻。

「我們承受不起犯錯的代價。顯然，我們知道對手會發動反擊。一旦你取得領先，就必須保持優勢，進而終結比賽。」拉文說。

對於球隊的防守表現，拉文則表示：「如果我們每場比賽都能打出像今天這樣的防守，我們就會變得更棒。」