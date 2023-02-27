NBA／狂轟71分寫多項紀錄 里拉德：進入進攻模式

拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）今天火力全開，上半場他就轟下41分，全場更繳出13記三分球在內的71分，助隊以131：114擊落火箭隊，同時寫下多項紀錄。

生涯第15次單場至少50分，里拉德不諱言，今天就是想進入「進攻模式」，畢竟球隊還有20場左右的例行賽，必須盡可能搶勝，「人手不足下，我知道必須靠團隊努力，但我感覺我必須發揮最佳表現，打得積極，試著做到我能做的一切，確保我們能收下勝利。」

出賽39分鐘的里拉德笑說，今晚就是達成目標的範例，「我想進入進攻模式，我也成功了，我必須再保持積極度。」

32歲的里拉德成為聯盟單場70分的最年長締造者，同時是第一位不到40分鐘就轟下至少70分的球員。

上半場里拉德就轟進8記三分球在內的41分，其中第二節只上9分鐘就以11投8中的高效率攻進25分，成為已逝球星「小飛俠」布萊恩（Kobe Bryant）2003年締造半場8記三分球在內40分後的史上第2人，半場得分也僅次於布萊恩的兩節42分。

對於里拉德表現，拓荒者教頭畢拉普斯（Chauncey Billups）也讚嘆，「半場就41分太瘋狂了，之後下半場，他也打得合理，沒有勉強開火，沒有打得刻意。」