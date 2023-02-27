NBA／飆71分寫空前成就 里拉德還盼拓荒者多贏球

波特蘭拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）今天砍進生涯與隊史單場得分新高71分，也追平本季單場最高得分，率隊131比114擊落來犯休士頓火箭並終止2連敗。

這是里拉德生涯首度單場得分破70大關，追平克里夫蘭騎士米契爾（Donovan Mitchell）1月2日擊敗芝加哥公牛時的71分本季單場個人最高得分。里拉德先前有過2度單場豪取61分，2次突破60分。

NBA史上單場個人得分超過71分者，僅有張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩（Kobe Bryant）、湯普森（David Thompson）。

張伯倫單場100分仍是聯盟史上第一，布萊恩81分居次，第3高單場78分仍是張伯倫，湯普森1978年對丹佛攻下73分排第4。生涯單場砍進71分除里拉德、米契爾外，還有1960年的貝勒（Elgin Baylor）與1994年的羅賓森（David Robinson）

此外里拉德今晚投進13記三分彈（22投13中），也差點追上K湯（Klay Thompson）單場14顆三分球的聯盟紀錄。

32歲、7度入選全明星賽的里拉德今晚總計38投22中，罰球14罰全中。他成了史上首位至少得到70分5籃板5助攻外加10顆三分球的球員。

當比賽結束哨音於波特蘭的摩達中心（Moda Center）響起時，里拉德被隊友團團圍住慶賀，身上灑滿五彩碎紙。

他賽後表示只想讓球隊能拿更多勝利，「我們還剩20幾場比賽，還需要贏更多場」。

拓荒者目前29勝31敗雖在西區排第11，但離季後賽最後一張門票老八猶他爵士只有1場勝差，第9到第13名人人有機會。

輸球的火箭吞下9連敗繼續敬陪西區末座，戰績13勝47敗。