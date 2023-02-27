快訊

跌破萬例！ 本土+7577例 去年4月以來、相隔307天最低點

搶出遊！才開門半小時...九族文化村「又」爆滿 建議遊客改地點

NBA／飆71分寫空前成就 里拉德還盼拓荒者多贏球

中央社／ 綜合外電報導
里拉德火力大爆發。 美聯社
里拉德火力大爆發。 美聯社

波特蘭拓荒者球星里拉德（Damian Lillard）今天砍進生涯與隊史單場得分新高71分，也追平本季單場最高得分，率隊131比114擊落來犯休士頓火箭並終止2連敗。

這是里拉德生涯首度單場得分破70大關，追平克里夫蘭騎士米契爾（Donovan Mitchell）1月2日擊敗芝加哥公牛時的71分本季單場個人最高得分。里拉德先前有過2度單場豪取61分，2次突破60分。

NBA史上單場個人得分超過71分者，僅有張伯倫（Wilt Chamberlain）、布萊恩（Kobe Bryant）、湯普森（David Thompson）。

張伯倫單場100分仍是聯盟史上第一，布萊恩81分居次，第3高單場78分仍是張伯倫，湯普森1978年對丹佛攻下73分排第4。生涯單場砍進71分除里拉德、米契爾外，還有1960年的貝勒（Elgin Baylor）與1994年的羅賓森（David Robinson）

此外里拉德今晚投進13記三分彈（22投13中），也差點追上K湯（Klay Thompson）單場14顆三分球的聯盟紀錄。

32歲、7度入選全明星賽的里拉德今晚總計38投22中，罰球14罰全中。他成了史上首位至少得到70分5籃板5助攻外加10顆三分球的球員。

當比賽結束哨音於波特蘭的摩達中心（Moda Center）響起時，里拉德被隊友團團圍住慶賀，身上灑滿五彩碎紙。

他賽後表示只想讓球隊能拿更多勝利，「我們還剩20幾場比賽，還需要贏更多場」。

拓荒者目前29勝31敗雖在西區排第11，但離季後賽最後一張門票老八猶他爵士只有1場勝差，第9到第13名人人有機會。

輸球的火箭吞下9連敗繼續敬陪西區末座，戰績13勝47敗。

延伸閱讀

NBA／里拉德狂轟71分史上第8人 連創多項恐怖紀錄

NBA／湯普森再次爆發飆32分 末節率勇士逆轉灰狼

NBA／柯爾以喬丹為師 勉勵湯普森持續拓展球技

NBA／單季兩度狂轟12記三分球 湯普森史上第一人

相關新聞

NBA／里拉德狂轟71分史上第8人 連創多項恐怖紀錄

近況火熱的里拉德（Damian Lillard），今天對火箭比賽中迎來不可思議的瘋狂得分爆發秀！ 里拉德全場出賽39分鐘，38投22中包括砍進13顆三分球和14罰全中，狂飆71分6籃板6助攻，成

NBA／湯普森再次爆發飆32分 末節率勇士逆轉灰狼

前一場狂砍12顆三分球豪取42分的湯普森（Klay Thompson），今天主場迎戰灰狼隊再度展現自己的重要價值！ 湯普森在第四節後段先是1次助攻迪文森佐（Donte DiVincenzo）命中

NBA／狂轟71分寫多項紀錄 里拉德：進入進攻模式

拓荒者隊當家球星里拉德（Damian Lillard）今天火力全開，上半場他就轟下41分，全場更繳出13記三分球在內的7...

NBA／關鍵跳投絕殺籃網 楊恩：從小就習慣這場面

製造最後一擊致勝球機會對於楊恩（Trae Young）來說並不稀奇，因為從小到大他一直在模擬、執行這樣的場面。 在今天籃網隊的激烈對抗中，雙方共7人得分超過20分，一路廝殺到第四節最後時刻，籃網

NBA／湖人雙星強勢碾壓 落後27分大逆轉獨行俠

第二節一度落後27分的湖人隊，在下半場演出超級逆轉秀，末節靠著詹姆斯（LeBron James）和戴維斯（Anthony Davis）合砍19分，最終以11比108客場氣走獨行俠，寫下近21年來最大的

NBA／米契爾35分領軍大勝暴龍 騎士對戰避免遭橫掃

處於3連敗狀態、前一場還遭老鷹隊修理的騎士隊，「背靠背」回到主場迎戰近況出色的暴龍隊，全隊未見疲態，反而打出近期最好的攻守表現。 在米契爾（Donovan Mitchell）豪取35分的帶領下，

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦