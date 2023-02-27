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NBA／米契爾35分領軍大勝暴龍 騎士對戰避免遭橫掃

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
米契爾率隊斬暴龍4連勝。 美聯社
米契爾率隊斬暴龍4連勝。 美聯社

處於3連敗狀態、前一場還遭老鷹隊修理的騎士隊，「背靠背」回到主場迎戰近況出色的暴龍隊，全隊未見疲態，反而打出近期最好的攻守表現。

在米契爾（Donovan Mitchell）豪取35分的帶領下，騎士整場比賽幾乎一路碾壓對手，最多贏到30分，以118比93輕鬆痛宰暴龍。騎士本季對決暴龍4場，總算是取得1場勝利，同時也斬斷暴龍的4連勝。

「這場勝利對我們來說非常重要，在我們最需要米契爾的時候，他挺身而出，綻放最耀眼的光芒。」騎士主帥比克斯塔夫（J.B. Bickerstaff）說。

在球隊大幅領先情況下，米契爾此役上陣31分鐘，命中8記三分球，進帳35分6籃板4助攻3抄截。艾倫（Jarrett Allen）斬獲23分11籃板，葛蘭德（Darius Garland）拿到18分11助攻，莫布里（Evan Mobley）18分9籃板4助攻。

值得一提的是， 35歲老將格林（Danny Green）重返騎士後首度主場出賽，迎來球迷熱烈歡迎，他在第四節最後時刻還完成一次四分打。

暴龍陣中以席亞康（Pascal Siakam）的25分8籃板5助攻表現最佳，伯爾特（Jakob Poeltl）13分9籃板3助攻2抄截，巴恩斯（Scottie Barnes）12分5助攻。

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