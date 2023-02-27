NBA／關鍵跳投絕殺籃網 楊恩：從小就習慣這場面

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
楊恩(中)上演絕殺秀。 歐新社
楊恩(中)上演絕殺秀。 歐新社

製造最後一擊致勝球機會對於楊恩（Trae Young）來說並不稀奇，因為從小到大他一直在模擬、執行這樣的場面。

在今天籃網隊的激烈對抗中，雙方共7人得分超過20分，一路廝殺到第四節最後時刻，籃網先靠著強森（Cameron Johnson）的三分球將比分追到127比127平手局面。掌控最後一擊的老鷹將球權交給了楊恩，他持球推進到罰球進附近，在兩人的干擾之下，起身跳投上演絕殺一擊，率領老鷹以129比127擊退籃網。

「從我5、6歲開始就在幹這種比賽倒數的狀況，這不是什麼新鮮事。」楊恩說。

楊恩全場攻下34分8助攻3籃板2抄截，其中20分出現在下半場，幫助老鷹從第二節最多落後18分的情況下演出逆轉秀；墨瑞（Dejounte Murray）得到28分，波格丹諾維奇（Bogdan Bogdanovic）22分6籃板3助攻3抄截。

終場前1分17秒時，老鷹原本握有8分領先，但隨後丁威迪（Spencer Dinwiddie）、芬尼史密斯（Dorian Finney-Smith）和強森（Cameron Johnson）殺出一波8比0攻勢，硬是將比分扳平。但最後一波攻守對決沒能擋下楊恩，無緣將比賽逼進延長。

楊恩在對手干擾下仍演出關鍵一擊。 歐新社
楊恩在對手干擾下仍演出關鍵一擊。 歐新社

強森15投10中獲得27分，布里吉斯（Mikal Bridges）24分5籃板3助攻2抄截2阻攻，丁威迪20分8助攻4籃板，湯瑪斯（Cam Thomas）則有22分進帳。

老鷹接連擊敗排名在自己之前的東區球隊，勝率重新回到5成，但仍落後第6名的尼克3.5場勝差；至於籃網則是最近5戰吞下4敗，目前和尼克之間已無勝差。

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