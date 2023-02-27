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NBA／克勞德賽前喊話贏太陽 哈勒戴攻守俱佳助公鹿14連勝

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
哈勒戴轟33分，率領沒有安戴托昆波坐鎮的公鹿收下14連勝。 美聯社
哈勒戴轟33分，率領沒有安戴托昆波坐鎮的公鹿收下14連勝。 美聯社

即便安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）因膝傷只能作壁上觀，還是無法阻止公鹿隊延續連勝紀錄的決心。

哈勒戴（Jrue Holiday）挺身而出，全場22投13中攻下33分5助攻4籃板，洛培茲（Brook Lopez）補上22分13籃板4阻攻，在這場雙方巨星都缺席仍出現多達14次領先互換的激烈交鋒中，公鹿展現冠軍韌性，最後關頭適時的攻守表現，以104比101險勝昔日決賽對手太陽隊。

公鹿勇奪14連勝，獨佔隊史上第4長的連勝表現。

「安戴托昆波雖無法上場，但這在聯盟是相當普遍的現象。當你撞傷膝蓋之類的，有時候需要休息一兩天，就是這麼回事而已。」布丹霍澤（Mike Budenholzer）談到愛將的傷勢情況。

值得一提的是，這場比賽也是克勞德（Jae Crowder）加盟公鹿後首次迎戰前東家太陽，賽前他更是對全隊喊話：「請幫助我拿下這場比賽。我真的很想很想贏。」在鼓舞新隊友之外，與此同時，克勞德也展現自己的價值。

公鹿在第四節一度落後7分，但克勞德連續砍進2記三分球，搭配洛培茲和哈勒戴的得分，公鹿一波攻勢反而在最後24.2秒取得超前；隨後哈勒戴演出重要抄截，摧毀太陽的反擊機會。而在英格斯（Joe Ingles）2罰1中之後，公鹿又搶到關鍵進攻籃板，讓哈勒戴2罰1中，將差距擴大到4分，確保優勢掌握在自己手上。

克勞德替補上場得到7分，波提斯（Bobby Portis）10分6籃板，米道頓（Khris Middleton）則有11分10籃板6助攻。

太陽陣中以布克（Devin Booker）的24分8助攻為最高，這場比賽結束後，他生涯總得分來到12143分，超越馬里安（Shawn Marion）的12134分，排名躍居隊史第4。艾頓（Deandre Ayton）拿下22分11籃板3阻攻，保羅（Chris Paul）獲得18分7助攻5籃板。

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