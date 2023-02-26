NBA／泰托姆命中關鍵一擊 綠衫軍主帥：偷學戰術成功

「在這個致勝球之前的暫停中，我跟威廉斯（Grant Williams）說，現在已經是決勝期，我們會贏的。」泰托姆（Jayson Tatum）賽後透露。

在比賽剩下1.3秒之際，泰托姆和史馬特（Marcus Smart）上演絕妙配合，前者用一次俐落的換手運球，隨即起身出手跳投，投進重要的致命三分球。

「我今天的投籃狀態不太好，但我對我的投籃很有信心。我堅信我下一次出手一定能進。就算連續失手，下一球還是要堅決出手，這就是我們的態度。」泰托姆說。

根據《ESPN》數據統計，這已經是泰托姆近5年來第9次在比賽第四節或延長賽最後5秒鐘，命中追平或超前的關鍵球，在同時期之中高居所有球員之冠。

「那個戰術我們已經執行過好多次，」霍福特（Al Horford）說，「史馬特給了泰托姆一記漂亮的傳球，而泰托姆則是展現侵略性，命中了一記氣勢十足的關鍵進球。」

總教練馬祖拉（Joe Mazzulla）也附和霍福特的的說法，稱讚泰托姆和史馬特的戰術執行非常棒，成功創造贏球機會。

對於這一記致勝三分球，馬祖拉更表示：「這個戰術是我從史蒂文斯（Brad Stevens）身上偷學過來的。」