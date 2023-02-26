NBA／今年賽季累積146場破40分 創聯盟歷史新紀錄

在昨天快艇與國王的比賽中，雷納德（Kawhi Leonard）、福克斯（De'Aaron Fox）和蒙克（Malik Monk）各拿超過40分，加上今天安比德（Joel Embiid）也飆出41分，聯盟本季至今已經出現146次單場破40分的表現。

這項數據已經超越1961-62年賽季的142次，創下史上單季最多破40分場次的紀錄。以時空背景來看，當時聯盟僅有9支球隊，所以單場破40分有將近一半都是張伯倫（Wilt Chamberlain）所貢獻，他完成了63次。

本季超過10次單場破40次的球員共有4人，分別是唐西奇（Luka Doncic）、安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）、里拉德（Damian Lillard）和安比德，前3人同為11次，居所有球員之冠。

近幾年隨著各隊三分砲火大幅躍升，得分數據也不斷突破突破天際，這點從每季破40分次數的紀錄分佈就能一窺。

除了前兩名2022-23年146場和1961-62年137場之外，2018-19年賽季累積137場破40分，居第3多2020-21年和2021-22年皆為119場，2019-20年賽季則有116場。

至於在個人方面，單季最多破40分比賽的紀錄前6名中，張伯倫就佔了5個名額，分別是63次、52次、35次、32次、32次，喬丹（Michael Jordan）是唯一一位最接近張伯倫的球員，他在1986-87年達成37次破40分，排名史上第3。

累積次數方面，張伯倫以271次遙遙領先群雄，喬丹以173次居次；之後分別是布萊恩（Kobe Bryant）的122次、哈登（James Harden）的101次、貝勒（Elgin Baylor）的88次。