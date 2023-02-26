NBA／致勝三分彈準絕殺76人 泰托姆：這動作我練過1000次

NBA龍頭塞爾蒂克隊今天和76人隊的對決張力十足，76人在主場一度有機會將戰局逼到延長賽，但「綠衫軍」靠泰托姆（Jayson Tatum）最後1.3秒飆進致勝三分球，硬是以110：107帶走勝利。

談到致勝一擊，泰托姆充滿自信，「我感覺他過來，抓緊時間移動一步，這是我之前練過1000次的動作。」

泰托姆剛刷新明星賽得分紀錄，並獲得以已逝傳奇巨星布萊恩（Kobe Bryant）為名的MVP獎座，今天再成英雄，投進最後一擊後面露微笑。

「我不驚訝，一點也不驚訝。」泰托姆表示，當比賽時間結束時，告訴隊友威廉斯（Grant Williams）早有預感，「我知道這會是辛苦的一晚，但是很完美的故事，對嗎？最後5秒比賽仍平手，整場比賽命中率不是太好的人，在大家最需要他時挺身而出。」

泰托姆前三節12投僅4中，但決勝節5投3中，尤其最後關鍵一擊，助隊本季對76人3戰全勝。

「顯然我打得不是太好，或是命中率不佳，但我總是帶著自信投籃。」泰托姆分享說，自己總相信下一球會入框，「正確時機就出手，如果我連5球沒進，下一球有大空檔就該投。」