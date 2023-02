NBA／點出安比德進攻問題 巴克利：太多非必要運球

本季前兩次和綠衫軍交手皆吞敗的76人,今天又在主場對決一度領先15分之下,逐步丟掉優勢;即便第四節一路追趕,在最後讀秒時刻靠著安比德(Joel Embiid)的兩罰追平比分,但泰托姆(Jayson Tatum)卻給了主場球迷心碎的一擊。

最後投進超大號三分球卻是超過比賽時間的安比德,賽後無奈地表示:「這就是我人生的故事。」

安比德奮力拿下41分12籃板5助攻3抄截,生涯累積14次至少40分10籃板5助攻,超越張伯倫(Wilt Chamberlain),獨居隊史第一。「我是無法阻擋的,無論對方怎麼防守都無所謂。」安比德自信地說道。

Another night, another big-time performance from Joel Embiid.



41 PTS

12 REB

5 AST

3 BLK

68.9 FPTS#BrotherlyLove pic.twitter.com/ziayqcteBu