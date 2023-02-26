NBA／點出安比德進攻問題 巴克利：太多非必要運球

本季前兩次和綠衫軍交手皆吞敗的76人，今天又在主場對決一度領先15分之下，逐步丟掉優勢；即便第四節一路追趕，在最後讀秒時刻靠著安比德（Joel Embiid）的兩罰追平比分，但泰托姆（Jayson Tatum）卻給了主場球迷心碎的一擊。

最後投進超大號三分球卻是超過比賽時間的安比德，賽後無奈地表示：「這就是我人生的故事。」

安比德奮力拿下41分12籃板5助攻3抄截，生涯累積14次至少40分10籃板5助攻，超越張伯倫（Wilt Chamberlain），獨居隊史第一。「我是無法阻擋的，無論對方怎麼防守都無所謂。」安比德自信地說道。

Another night, another big-time performance from Joel Embiid.



41 PTS

12 REB

5 AST

3 BLK

68.9 FPTS#BrotherlyLove pic.twitter.com/ziayqcteBu — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 26, 2023

本季對戰吞下3連敗，還是用這樣的方式收尾，76人的沮喪可想而知。「每當對手投進那樣的球，我們也只能認了，接受現實。我們不能因此感到氣餒。」

傳奇球星也是知名球評的巴克利（Charles Barkley）賽後表達對於76人的奪冠之路感到擔憂。「76人是有機會可以爭冠的，但我不認為是多好的機會。實話說，我不喜歡他們在精神層面的武裝強度。你不需要把比賽打得多好看，但你需要維持精神面的強度。」

此外，巴克利也點到安比德的進攻問題。「他總是在太遠的位置拿到球，做了很多不必要的運球動作，我不喜歡這樣。安比德應該在禁區附近持球，迫使對方每次只能包夾他，這能夠為隊友創造更多空檔機會。」