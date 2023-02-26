NBA／金塊本季得分新低慘敗 主帥：灰熊把此戰當季後賽打

西區雙強今天正面對決，然而穩坐龍頭的金塊卻是繳出開季以來最糟糕的表現，整場比賽遭到灰熊一路碾壓，全場僅得94分，創本季新低，比賽中一度落後多達35分，最終讓灰熊以18分之差輕鬆過關，近期4連勝也為之中斷。

「我認為我們展現出優異的防守壓迫感。」灰熊主帥簡金斯（Taylor Jenkins）說。

灰熊全隊6人得分雙位數，莫蘭特（Ja Morant）拿下23分7籃板4助攻，瓊斯（Tyus Jones）17分5助攻，貝恩（Desmond Bane）10分5籃板4助攻，提爾曼（Xavier Tillman）12分7籃板4助攻。

約柯奇（Nikola Jokic）此戰11投7中，得到15分13籃板，且只有傳出3次助攻，追平本季個人最低表現。值得一提的是，約柯奇本季共29場助攻兩位數，金塊戰績是驚人的28勝1敗，足見其在進攻端串接團隊的巨大影響力。

除了約柯奇外，金塊其他人得分均沒超過12分，穆雷（Jamal Murray）也是13投3中只得到8分4助攻3籃板。另一方面，金塊鋒線大將葛登（Aaron Gordon）持續缺席比賽，馬龍也透露他還沒有確切的回歸時間。

由於金塊明天還要「背靠背」在自家迎戰強敵快艇，因此在比分大幅落後的情況下，馬龍（Michael Malone）索性讓主力球員第四節休兵。

「灰熊看起來是把這場比賽當成季後賽在打，而我們卻沒有跟上，感覺只是在打例行賽第61、62場那樣。」馬龍說。