NBA／泰托姆致勝三分球氣走76人 安比德砍41分留遺憾
聯盟龍頭塞爾蒂克前往費城踢館，東區雙強相爭也激盪巨大火花，兩隊雖然都一度領先對方雙位數，但仍一路廝殺到最後時刻，綠衫軍才靠著泰托姆（Jayson Tatum）剩下1.3秒轟進致勝三分球，以110比107險勝76人。
塞爾蒂克收下3連勝，且最近11場比賽贏得9勝，在東區分別領先公鹿和76人1場、4場勝差。
全場狂飆41分12籃板5助攻的安比德（Joel Embiid），在最後時刻隨手一投命中超過半場的超大號三分球，讓主場球迷一度興奮，然而在比賽時間明顯已經結束之下，安比德也沒得到裁判重新觀看影片確認，自己就心知肚明走回休息室。
泰托姆此戰出手次數和罰球次數並不多，但最後一擊的成功執行還是讓他成為獲勝功臣。泰托姆得到18分13籃板6助攻；布朗（Jaylen Brown）拿下26分4籃板3助攻3抄截。
替補的懷特（Derrick White）貢獻18分，威廉斯（Robert Williams III）14分8籃板，霍福特（Al Horford）15分。
76人除了安比德一枝獨秀，哈登16投5中，獲得21分8助攻6籃板3抄截，哈里斯（Tobias Harris）19分，塔克（PJ Tucker）7分16籃板。
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言