NBA／新秀中鋒寫紀錄助黃蜂連勝 熱火苦吞4連敗

熱火為了填補禁區戰力從買斷市場順利搶下老將勒夫（Kevin Love），然而今天作客夏洛特面對新秀中鋒威廉斯（Mark Williams）的禁區肆虐，卻是毫無招架之力。

威廉斯上場29分鐘，12投9中豪取18分20籃板，其中包括7個進攻籃板，3項數據均創下生涯新高，幫助黃鋒在比賽中一度領先達22分，並且在第四節擋下對手的強勢反撲，以108比103擊退熱火，取得本季最佳4連勝。

Mark Williams with a MONSTER double-double in a @hornets win! 😤



18 PTS

20 REB

75% FG

47 FPTS#LetsFly pic.twitter.com/lbNzhytMKn — NBA Fantasy (@NBAFantasy) February 26, 2023

海瓦德（Gordon Hayward）此役14投8中攻下21分，小鮑爾（LaMelo Ball）獲得19分13助攻7籃板，他在最近6場比賽中有5場助攻雙位數；洛齊爾（Terry Rozier）14分，史密斯（Dennis Smith Jr.）和烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）各拿到15分。

在逆勢中一路苦追的熱火，一度在第四節追平比分，但隨後進攻陷入當機狀態，僅靠巴特勒（Jimmy Butler）、赫洛（Tyler Herro）零星取分。黃蜂展現抗壓性，同時最後2分鐘迫使熱火一分未得。

「我覺得是經驗起到了作用。我們越來越多次去經歷這樣的時刻，所以，你會開始學習如何贏得比賽。當戰況最緊急的時候，我們守住了對方，這是最關鍵之處。我認為我們兩隊都累了，這是一場背靠背比賽。不過，我們在最需要的時候守住領先。」海瓦德說。

赫洛攻下33分7籃板5助攻，巴特勒28分6助攻3籃板；勒夫13分13籃板，阿德巴約（Bam Adebayo）14分6籃板4助攻2抄截。

熱火近期苦吞4連敗，本季第2次，這讓他們與第6名尼克的差距擴大到2.5場勝差，戰況十分不利。