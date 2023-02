NBA／太陽第15人扶正溫萊特 布克：他是球隊重視的拼圖

《Bleacher Report》記者海恩斯(Chris Haynes)先前曾爆料尼克隊老將羅斯(Derrick Rose)可能會買斷合約,而太陽將有意爭取他的加盟。不過後續有消息指出,羅斯本人並不尋求買斷,尼克做此選擇的可能性並不高。

與此同時,太陽其實已經針對陣容的後續填補做了決定。根據報導,暴龍已經和6呎5吋的前鋒溫萊特(Ish Wainright)達成協議,雙方簽下2年250萬美元的合約,其中第2年為球隊選項。

溫萊特今年賽季原先是和太陽簽下雙向合約。按照規定,雙向合約球員最多只能打50場例行賽,且無法打季後賽,因此球團最後決定將其扶正,太陽15人球員名單也已經滿額。

對於球隊能夠扶正溫萊特,布克也感到十分開心。「很難用言語形容。你們會發現他是多麼棒的一個人,如果你們有機會跟他交流的話。你們無法看見他在背後為球隊所做的事情,他拚來的並非施捨,他在攻守兩端的表現都配得上一名職業球員,他是我們重視的球隊拼圖。」

當溫萊特得知自己獲得正式合約後,心情一度興奮到很想吐,得知這種情況的布克也笑著說道:「我沒有經歷過這種處境,但我可以想像那種壓力,這真的很不容易。對於聯盟有這樣經歷的球員我都非常尊重。這筆合約對他來說真的很特別。」

