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NBA／太陽第15人扶正溫萊特 布克：他是球隊重視的拼圖

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
溫萊特從雙向合約轉正。 路透社
溫萊特從雙向合約轉正。 路透社

《Bleacher Report》記者海恩斯（Chris Haynes）先前曾爆料尼克隊老將羅斯（Derrick Rose）可能會買斷合約，而太陽將有意爭取他的加盟。不過後續有消息指出，羅斯本人並不尋求買斷，尼克做此選擇的可能性並不高。

與此同時，太陽其實已經針對陣容的後續填補做了決定。根據報導，暴龍已經和6呎5吋的前鋒溫萊特（Ish Wainright）達成協議，雙方簽下2年250萬美元的合約，其中第2年為球隊選項。

溫萊特今年賽季原先是和太陽簽下雙向合約。按照規定，雙向合約球員最多只能打50場例行賽，且無法打季後賽，因此球團最後決定將其扶正，太陽15人球員名單也已經滿額。

對於球隊能夠扶正溫萊特，布克也感到十分開心。「很難用言語形容。你們會發現他是多麼棒的一個人，如果你們有機會跟他交流的話。你們無法看見他在背後為球隊所做的事情，他拚來的並非施捨，他在攻守兩端的表現都配得上一名職業球員，他是我們重視的球隊拼圖。」

當溫萊特得知自己獲得正式合約後，心情一度興奮到很想吐，得知這種情況的布克也笑著說道：「我沒有經歷過這種處境，但我可以想像那種壓力，這真的很不容易。對於聯盟有這樣經歷的球員我都非常尊重。這筆合約對他來說真的很特別。」

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