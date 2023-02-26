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NBA／暴龍近8戰奪7勝 席亞康：每場都是最後決戰

聯合新聞網／ udn記者蔡佳霖／綜合外電報導
席亞康第四節關鍵得分助暴龍延續連勝表現。 美聯社
席亞康第四節關鍵得分助暴龍延續連勝表現。 美聯社

近況不錯的暴龍前往底特律尋求連勝，儘管團隊進攻狀態欠佳，投籃命中率十分低迷，籃板次數更是被對手碾壓，但靠著更多的罰球次數（34比14），加上席亞康（Pascal Siakam）在第四節最後時刻攻下重要8分，暴龍最終以95比91驚險過關。

暴龍整場比賽命中率僅37.5%，三分球26投7中，籃板球以46比62落後，其中進攻籃板數也是以10比17的劣勢。媒體賽後用「醜陋的勝利」來形容暴龍此戰的慘勝，但對眼前的暴龍來說，贏幾分已經不重要，重點是球隊殺出一波4連勝，且近8戰奪下7勝。

本季走得跌跌撞撞的他們，距離5成勝率僅有一步之遙。目前以30勝31敗名列東區第9，落後前面的老鷹半場勝差，有機會繼續往上爭取更好的排名。

「我們必須認真看待每一場比賽，把它們當作是最後一戰來面對。我們必須保持專注。」席亞康賽後表示。

這場比賽席亞康攻下29分8籃板5助攻，崔蘭特（Gary Trent Jr.）19分，巴恩斯（Scottie Barnes）12分7籃板4助攻，伯爾特（Jakob Poeltl）9分14籃板4助攻。

自從迎回伯爾特後，暴龍5場比賽贏得4勝，沒有如流言般拆掉陣容暴龍，靠著補強禁區長人缺口，仍冀望在東區攪動風雲。

巴恩斯說：「我們想要打進季後賽，所以現在每場比賽對我們都非常重要。」

活塞陣中兩位被原母隊放棄的「落難榜眼」巴格利（Marvin Bagley III）和威斯曼（James Wiseman）此戰都有不錯發揮。

巴格利替補上場得到21分18籃板，其中包括11個進攻籃板，帶給暴龍不小威脅，至於威斯曼雖然上場20分鐘就犯滿畢業，仍有10分10籃板的演出。

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