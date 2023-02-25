NBA／快艇60%命中率轟進175分 雷納德：太荒謬了
衛斯特布魯克（Russell Westbrook）快艇首秀就上演一場史詩級飆分大戰，快艇轟進175分都能輸球，賽後雷納德（Kawhi Leonard）直言這場比賽很荒謬，也稱讚衛斯特布魯克的表現。
快艇全場投籃命中率60.2%，以57.8三分球命中率射進破隊史紀錄的26記三分球。雷納德全場得到44分，這是他生涯首度得超過40分還輸球。
雷納德賽後表示，「太荒謬了，我不認為我們能一直以60%命中率得到170分。」他也大讚衛斯特布魯克的表現，「他打得很好，加快了比賽的步伐，防守也不錯。當他來這時，我就告訴他在這裡做自己，打得開心，我會相信他，讓他知道我們有多愛他。」
衛斯特布魯克全場貢獻17分14助攻，成為繼2005年卡塞爾（Sam Cassell）後，第一位首場代表快艇出賽就送出至少10助攻的球員，他的好表現也獲得球迷起立鼓掌歡迎，對此他表示，「這是一種恩賜，整座球場都充滿興奮的情緒，不只對我，對整支球隊都很棒。」
快艇球星喬治（Paul George）也談到球迷給衛斯特布魯克掌聲，「很高興看見這個畫面，這是球迷該做的，因為他是名人堂、歷史75大球星、史上最偉大的球員之一。」
Russell Westbrook receives a standing ovation from Clipper fans as he checks out in double overtime. He had 17 points, 14 assists, and 5 rebounds.— Farbod Esnaashari (@Farbod_E) 2023年2月25日
What a night. Good for him. pic.twitter.com/1teS9y0lzj
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