快訊

獨／「阿榮嚴選」易主 陳昭榮焦慮症復發退出電商王國

BMW休旅車停上人行道 網友赫見掛「新北市議員助理證」

缺藥潮擴及醫院 醫界曝問題3癥結：藥價砍太深

NBA／國王快艇瘋狂飆分大戰 創多項歷史紀錄

聯合新聞網／ 綜合報導
國王快艇之戰上演不可思議的飆分秀。 法新社
國王快艇之戰上演不可思議的飆分秀。 法新社

國王隊今天經歷二度延長，以176：175逆轉擊敗快艇，這是NBA歷史單場得分總合第二高的比賽，第一是1983年活塞在三度延長以186：184擊敗金塊的比賽。

兩隊各自打破隊史得分紀錄，目前單場得分歷史前4名依序為活塞186分、金塊184分、國王176分、快艇175分。快艇本場射進26顆三分球破隊史紀錄，加上國王的18顆，追平NBA歷史最多三分球命中的比賽。

蒙克（Malik Monk）攻下生涯新高45分、福克斯（De'Aaron Fox）攻下42分，國王隊史首次兩名球員同場得分破40。蒙克成為過去10季以來第二位替補出戰，至少拿到45分、5助攻，射進5記三分球的球員，也是本季單場得分最高的替補球員。

雷納德（Kawhi Leonard）砍下44分，這是他生涯首度得40分以上還輸球。

相關新聞

NBA／單季兩度狂轟12記三分球 湯普森史上第一人

勇士今天在主場迎戰火箭，湯普森（Klay Thompson）射進12記三分球狂轟42分，率領勇士在多名主力缺陣的情況下，以116：101擊敗火箭。 加上2月初對雷霆也飆進12顆三分球，湯普森成

NBA／衛少加盟出師不利 國王史詩級飆分大戰逆轉快艇

快艇今天在主場迎戰國王，這是衛斯特布魯克（Russell Westbrook）加盟快艇後首秀，雙方上演一場飆分大戰，雙方四節打完153：153平手，兩隊戰到二度延長，國王上演逆轉秀，以176：175擊

NBA／安戴托昆波首節傷退 公鹿仍滅熱火豪取13連勝

公鹿前鋒克勞德（Jae Crowder）今天迎來賽季首秀，球隊也在主場以128：99輕取熱火，豪取13連勝。不過當家球星安戴托昆波（Giannis Antetokounmpo）首節疑似膝蓋受傷提前退場

NBA／勇士再傳壞消息！維金斯因「家庭因素」無限期離隊

勇士前鋒維金斯（Andrew Wiggins）全明星賽後仍未回歸，根據消息指出，維金斯因「家庭因素」無限期離隊，目前身體狀況沒任何問題。 根據勇士記者霍姆斯（C.J. Holmes）報導，勇士主

NBA／國王快艇瘋狂飆分大戰 創多項歷史紀錄

國王隊今天經歷二度延長，以176：175逆轉擊敗快艇，這是NBA歷史單場得分總合第二高的比賽，第一是1983年活塞在三度延長以186：184擊敗金塊的比賽。 兩隊各自打破隊史得分紀錄，目前單場得

NBA／訝異衛少能底薪投靠 泰隆魯揭露「使用說明書」

以底薪轉戰加盟快艇的衛斯特布魯克（Russell Westbrook），預計會在明天對國王的比賽中正式亮相，他能否將快艇戰力進一步升級，也成了外界關注的焦點。 「能用一份底薪就得到像衛斯特布魯克

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦