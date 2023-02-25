NBA／國王快艇瘋狂飆分大戰 創多項歷史紀錄
國王隊今天經歷二度延長，以176：175逆轉擊敗快艇，這是NBA歷史單場得分總合第二高的比賽，第一是1983年活塞在三度延長以186：184擊敗金塊的比賽。
兩隊各自打破隊史得分紀錄，目前單場得分歷史前4名依序為活塞186分、金塊184分、國王176分、快艇175分。快艇本場射進26顆三分球破隊史紀錄，加上國王的18顆，追平NBA歷史最多三分球命中的比賽。
蒙克（Malik Monk）攻下生涯新高45分、福克斯（De'Aaron Fox）攻下42分，國王隊史首次兩名球員同場得分破40。蒙克成為過去10季以來第二位替補出戰，至少拿到45分、5助攻，射進5記三分球的球員，也是本季單場得分最高的替補球員。
雷納德（Kawhi Leonard）砍下44分，這是他生涯首度得40分以上還輸球。
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