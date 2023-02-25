NBA／布朗尼選秀順位飆升 詹皇認同更加碼稱讚二兒子

湖人當家球星詹姆斯（LeBron James）的長子布朗尼（Bronny James）預計2024年進入聯盟，先前《ESPN》選秀專家吉馮尼（Jonathan Givony）預測他會第10順位被魔術隊選中，詹姆斯得知此消息後也表示認同，更加碼稱讚自己的二兒子很出色。

吉馮尼指出，布朗尼進步神速，身材和比賽理解都有所提升，能成為一名恐怖的防守者。對此詹姆斯十分認同，「除了技術外，他的力量、運動能力、領導力都是你希望從一名球員身上看見的」、「他大可以出手20次拿30分，但他知道重點不是這個，而是如何以正確方式打球，為球隊奮戰，他只關心贏球還有和出色的隊友打球。」

詹姆斯也提到二兒子布里斯（Bryce），「很明顯能看見他迅速成長，這一切都源自訓練。另外對他們（兩個兒子）來說最重要，也是我個人喜歡的地方是，他們都不理會外界噪音，這是他們媽媽教得好，其他事都不重要，重要的是展現自己。」